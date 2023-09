El demoledor mensaje que envió Daniel Sancho a la mujer con la que estuvo antes de ser detenido por el asesinato de Edwin Arrieta

Desde que regresó Sonsoles Ónega a su puesto de trabajo en "Y ahora Sonsoles", el espacio no ha parado de arrojar nuevos datos sobre el caso de Daniel Sancho. En esta última ocasión, el programa emitió en exclusiva la entrevista de una de las dos mujeres que conoció el cocinero después de cometer, presuntamente, el asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia. En shock y protegiendo su identidad, ha desvelado cómo conoció al hijo de Rodolfo Sancho y cómo fueron sus última horas en libertad antes de ser arrestado como principal sospechoso del crimen del colombiano.

Esta mujer conoció al cocinero en un restaurante muy cerca de la cabaña donde sucedió el asesinato, tal y como el propio Daniel Sancho confesó a las autoridades tailandesas. "Dijo que no había dormido esa noche porque estaba mandando emails y por la mañana cogió el kayak para ver el amanecer. Creo que fueron a la Full Moon party en motocicleta y, por el camino, él le dijo que quería parar en la comisaría para denunciar que había desaparecido su amigo", ha desvelado. Al ver que pasaban las horas y no sabía nada del cocinero, decidió enviarle un mensaje por redes sociales.

Daniel Sancho, detenido por la policía en Tailandia SOMKEAT RUKSAMAN EFE

"Le pregunté si estaba bien. Después él me contestó y me dijo que estaba bien, que estaba vivo, pero que su vida se había acabado", ha relatado la mujer, de origen anglosajón. Ahí ya se encontraba detenido Daniel Sancho y fue lo último que supo de él. Esta chica, que su testimonio será crucial, seguramente, en el juicio, se puso en contacto con la otra mujer con la que coincidió el cocinero en el restaurante. "Ella me dijo que no llegaron a ir a la fiesta. Ella me escribió que estaba preocupada por Daniel y que él estaba en comisaría y no le contestaba. Pararon en la comisaria, le retuvieron y la policía llevó a la chica de vuelta a su casa. Luego, ella me mandó noticias en español en las que decía que le habían arrestado por matar a un hombre", ha narrado la entrevista en "Y ahora Sonsoles".