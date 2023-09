La desgarrador entrevista de Darlin, hermana de Edwin Arrieta: "Ni a un animal que encuentras muerto se lo harías, cogerlo y descuartizarlo"

Darlin Arrieta, hermana de Edwin, se ha sentado esta mañana exclusiva en "Mañaneros" para conceder su primera y única exclusiva en un plató de nuestro país. La colombiana ha decidido sentarse junto a Jaime Cantizano para enfrentarse a uno de los momentos más duros de su vida. La menor de la familia Arrieta ha querido dejar claro quién era su hermano y la persona que era, pero sobre todo, para pedir respeto por la memoria del cirujano y para su familia.

Darlin ha desvelado que era la primera vez que Edwin Arrieta viajaba a Tailandia pero que a nadie de sus familiares les sorprendió porque su sueño era conocer el mundo. Para la colombiana, su hermano era su pilar. "Siempre estaba en contacto, a todas horas. Yo no daba un paso sin consultárselo a mi hermano. nosotros éramos muy unidos y quizá esa hermandad fue lo que permitió que en estos momentos haya capturada. Si él no se hubiese comunicado con nosotros ese día No habría ahora un sospechoso", ha sentenciado. "El miércoles mi hermano no llama, presumí que el cambio de horario estaba cambiado. A las 11 y media de la noche colombiana, de pronto le entraron (los mensajes) y yo me emociono. Le escribo. Le entraron tres mensajes, el cuarto ya no entra, ahí ya me preocupo. Encendieron el celular y lo volvieron a apagar", relata sobre las primeras horas de la desaparición de Arrieta.

"Toda la noche llorando, orándole a Dios para que mi hermano estuviese bien. El jueves me levanto temprano y cojo mi celular", explica sobre cómo localizó a Daniel Sacho y comenzaron sus sospechas. "él tiene su historia en Instagram y aparecen Koh Pangan. Este es el que está en Tailandia. Inmediatamente le escribo: "Veo que sabes de mi hermano y estamos preocupados". Él me contesta y dice que "lo vi ayer" y que se vieron en la playa y le perdieron el rastro y que no tenía a quién contactar de la familia", relata sobre su primera conversación con cocinero. En ese momento, ella siente que su hermano está muerto y se va al oratorio para encontrar una respuesta. Nada más llegar, le llaman desde el consulado colombiano para decirle que las autoridades tailandesas han hecho un barrido y que no encuentran al doctor Arrieta y que lo único que han encontrado es un cadáver. Darlin le pregunta si cree que es su hermano y del consulado le confirma sus sospechas. "Aún así ellos siguen buscando", señala la colombiana. Tras esta llamada, Darlin va a hablar con sus padres para contarles la conversación. "Mi hijo está muerto, eso yo lo sé. A mi hijo lo mataron", respondió la progenitora de Edwin a su hija. Después de esto, el asesinato del colombiano se convirtió en noticia.

"¿Por qué crees que ocurrió?", le ha preguntado Jaime Cantizano a Darlin. "La verdad... no lo sé. No concibo como una persona puede asesinar de esa forma a un ser humano, y más que era su amigo. No eres conforme con matarlo sino de la forma como lo haces. Osea lo degollas y no eres conforme ni con eso, sino que lo descuartizas. Y todavía no eres conforme con eso y botas sus partes como un trozo de papel. No paro de darle vueltas al asunto y no lo concibo. Ni a un animal que encuentras muerto se lo harías, cogerlo y descuartizarlo", sentencia , rota de dolor, Darlin. "De momento tenemos que hablar de presunción hasta el juicio", ha respondido el presentador tras la dura acusación de la colombiana.

Darlin ha desvelado que ha venido a España para conceder esta entrevista porque Dios la ha llevado hasta aquí para hacer justicia a su hermano y pedir respeto por su memoria. "Están hablando de una persona que está muerta y no se puede defender. Dijeron que Edwin era un mafioso que venía de una familia narcotraficante y peligrosa...Mis papás son de la tercera edad. Yo ni siquiera fumo. Somos personas sencillas, con valores.. Mis papás trabajadores que se sacrificaron por darnos una educación a mi hermano y a mí. Se han dicho unas cuantas cosas del nombre de mi hermano, nos han puesto por el suelo. A mi hermano, a mi familia...Se ha dicho que mi hermano tenía secuestrada a esta persona... Son unos padres que le han quitado a su hijo. No respetan la memoria de una persona que está muerta y no se ha podido dar ni sepultura", ha sentenciado Darlin.

"Respeten a mi familia, respeten el nombre de mi hermano. Yo lo pido de corazón: si no quieren hablar bien de mi familia ni de mi hermano, dejen que la justicia tailandesa se encargue". La colombiana ha reiterado que cree absolutamente en la justicia de Tailandia, la Fiscalía y en las autoridades del país y quiere que cumpla condena Sancho allí, donde se cometió presuntamente el crimen. A los padres de Daniel Sancho, Darlin les diría que "también se acuerden de que hay otros padres al otro lado del charco sufriendo aún más", a pesar de entender el dolor de Rodolfo y Silvia. Sobre si podrá perdonar o no al cocinero, la colombiana ha sido muy clara: "Todavía mi dolor no da como para mandarle un mensaje a Daniel. En estos momentos no creo que yo pueda decir "le perdono". Estoy esperando que Dios sane mis heridas, haga su obra en mi, para entonces yo pueda decirle "te perdono"".