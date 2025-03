El diario de Amilibia: Albares, escucha a la Griso

Susanna Griso ha confesado en TV3: «En casa siempre hablamos catalán. Si no, mis hijos, por estar en Madrid, sería imposible que lo hablaran. A mis hijos les ha facilitado el aprendizaje de otras lenguas. Desde fuera hay gente que ve el catalán con desprecio. El catalán facilita hablar otras lenguas. A la gente de Madrid, que se ha criado únicamente en entornos castellanoparlantes, les cuesta mucho más aprender otros idiomas». Oportuno discurso. La vieja aspiración indepe de que la UE hable catalán encuentra en Susanna un fuerte apoyo que Albares haría muy bien en estudiar para mejor vender en Bruselas la ilusión del Puchi. Convencer a los franceses de que si aprenden catalán tendrán mejor acceso al árabe o al suajili. Decirles a los alemanes que dominando el catalán, les resultará tirado el turco o el ruso. Por ejemplo. Y así a toda la UE.

Susanna Griso Gtres

Como Susanna se refiere también a la gente de Madrid, creo que Díaz Ayuso, si le dan un respiro en la avalancha de cadáveres de ancianos muertos que le arroja cada día el rojerío, debería pensar en alguna campaña para concienciar a los madrileños de la oportunidad que les ofrece el aprendizaje del catalán para transformarse en políglotas. Me imagino que el madrileño Luis Enríquez tendrá que aprender catalán exclusivamente para hablar con Susanna en la intimidad, pues el dominio de otras lenguas se le supone al nuevo amor de la periodista. Susanna ha confesado más: que durante el procés se sintió extraña e incomprendida aquí y allá, a punto de hundirse y de gritar «ya no puedo más». Espero que se encuentre mucho mejor. La Griso es uno de mis amores imposibles, pero en la intimidad de mis sueños hablamos siempre en español. Debe de ser por eso que me cuesta tanto el inglés.