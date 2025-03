El diario de Amilibia: ¡Basta de torturar a Roger!

Roger Coma, actor catalán, ha confesado en Catalunya Radio: «Me gustaría estar en Corea para hablar más catalán que aquí. Iría siempre a la casa catalana de Corea y me sentiría más catalán que aquí. Es bastante conflictivo ser catalán en Cataluña. Allí podría ser catalán sin vergüenza y sin colonizadores». No especifica si le gustaría estar en Corea del Norte o del Sur; quizá preferiría la del Norte, porque sentirse un catalán sin vergüenza mientras Kim Jong-un envía tropas a Putin para luchar contra Ucrania, debe de ser el despiporre, una gozada solo comparable a una tarde rezando el rosario con Junqueras ante la Moreneta. No podemos ni imaginar los sufrimientos que está padeciendo a diario Coma, las humillaciones por discriminación que le infligen en su propia tierra. Cuando casi todos estábamos convencidos de que lo difícil era ser español y catalán en Cataluña, estudiar en español en Cataluña y atender a los pacientes en español en las consultas médicas de Cataluña, Roger viene a iluminarnos con su dolorido verbo: es al revés, los catalanes como él son las víctimas, los torturados por la bota colonizadora española. Quiero imaginar que el acuerdo del Apolo de la Moncloa con Junts para que la Generalidad gestione la inmigración y controle las fronteras, será una especie de bálsamo para sus heridas, pues también lo es para el Puchi: así podrá entrar y salir, visitar Barcelona o su pastelería en Amer sin necesidad de camuflajes, maleteros o complejas operaciones estratégicas diseñadas en Waterloo que harían las delicias del fantasma de Napoleón que aún debe de andar, compungido, por allí. Claro que el alivio de Roger será mayor cuando a los españoles nos exijan pasaporte para entrar en Cataluña. Y certificado de raza caucásica, dominio del catalán y buena conducta.