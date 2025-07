Edurne y sus planes para ser madre de nuevo con David de Gea

Edurne está en un momento dulce en su vida, donde el amor le rebosa. Es por eso que entiende que ha llegado el momento de ampliar la familia junto a David de Gea. Siempre tienen que esquivar rumores de crisis y ruptura y no siempre les apetece hacer frente a los dimes y diretes, el tiempo ha ido demostrando que han formado un equipo perfecto y que la llegada de su hija Yanay ha reforzado su vínculo. Ahora creen que es el instante idóneo para darle un hermanito, como así ha planteado la propia cantante.

La relación entre la cantante y el futbolista está repleta de hitos, pero quizá su etapa en Manchester es la que más les marcó. Llevan 14 años juntos, hace dos veranos que son marido y mujer, hace más de cuatro años que son papás. En todo este tiempo él ha cosechado triunfo en los terrenos de juego y demás negocios lejos del fútbol, mientras que ella ha perpetuado su poder en televisión y la música. Está imparable. Acaba de terminar la última edición de ‘La Voz Kids’, en breve prepara la siguiente y se encuentra inmersa en una gira que celebra sus 20 años sobre los escenarios. Pero en medio de tanto trajín planea ser de nuevo mamá.

Edurne confiesa su deseo de darle un hermanito a Yanay

“Después de todo este tiempo, seguir encima de un escenario es el mayor triunfo”, asegura la artista a ‘Diez Minutos’, donde hace un repaso a su vida profesional, con sus grandes hitos, como su paso por Eurovisión. Pero también se recae en esa esfera que ella tan celosamente protege de miradas indiscretas. No suele sentirse cómoda hablando de su vida privada con los medios, pero a veces hace excepciones, como ahora, que confiesa estar planteándose tener un segundo retoño con David de Gea.

Edurne y David De Gea en su boda Instagram

“Lo tengo en mente, porque soy muy familiar, solo que no sé en qué momento, porque ahora tengo tantos proyectos y tantas cosas que… ya se verá”, aplaza para más adelante, aunque no se quita de encima la idea de ampliar el clan. “Tener mi familia y ser mamá para mí es de las experiencias más fuertes que te pueda dar la vida. Es uno de los sueños que he tenido siempre. Siempre he querido ser mamá y ahora lo he cumplido y estoy feliz de la vida. Es que es un amor que no se puede explicar, solo los que somos mamis y papis lo entendemos. Es la luz de mi vida”, sentencia en su última entrevista.

Pero la vida ahora le propone a Edurne otros planes alternativos. Por el momento aparca sus planes de tener un nuevo hijo, aunque reconoce tenerlo en mente. El trabajo le está dando muchas alegrías y cree que es el momento de aprovechar las oportunidades que se le están presentando. En vez de cumplir su sueño de ser mamá de nuevo, se plantea otros sueños: “Lo que más ilusión me haría, y a ver si pronto se puede cumplir, es ir a Latinoamérica. Me encantaría, porque además en las redes sociales me llegan muchos mensajes de toda la gente que está allí y me pide que vaya”.