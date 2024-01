Leo: «Sánchez defiende una ley para proteger a los menores de la epidemia del porno». Deduzco que quiere salvarnos a todos, pues, queridos niños, menores somos casi todos en este país mayormente infantilizado, con Él al frente de la guardería. Ya sabe mi lector (tengo uno, creo) que la infantilización nacional forma parte de mis jaculatorias favoritas y mis gritos al televisor. Leo también: «El plan antiporno para menores obligará a todos los usuarios a mostrar el DNI», o sea, que nos quieren salvar de esa epidemia y en lugar de exigirnos mascarilla contra el virus de la concupiscencia, nos piden el acceso a la lujuria con el DNI entre los dientes, como cuando íbamos al teatro Calderón a ver los muslos de Queta Claver o Esperanza Roy y al portero no le bastaba como prueba de mayoría de edad nuestra incipiente barba.

Pero, ¿quién nos salva de la abundante y extendida pornopolítica que se practica con total indecencia sobre las mesas (de diálogo, dicen) como en «El cartero siempre llama dos veces» se lo montaban Jack Nicholson y Jessica Lange? Bien es verdad que es un porno pactado, como el sexual, mas hay una notable diferencia: que el de las mesas políticas acaba en reales decretos, uno por cada postura exigida.

Un funcionario japonés se ha casado con un avatar, un holograma de la IA. Dicen que en 2045, a la vuelta de la esquina, uno de cada cinco jóvenes tendrá su ración habitual de sexo con un robot. Y gozará de los mejores orgasmos: será más gratificantes, explican, que la relación con cualquier humano o humana.

Entonces, ¿qué pasa si me lo monto con un robot? Solo es un sueño: el invento me queda lejos y sé que no podré morir como un viejo verde, ay.