El diario de Amilibia: ¿Te llamo a ti, Jorge Javier?

Ana Rosa Quintana invitó a Jorge Javier Vázquez a su programa y éste le soltó: «Vengo con una petición para ti. Cuando te entren ganas de hablar de política, llámame a mí. Mírame a los ojos, deja en paz a Pedro Sánchez. Escucha: va a continuar ahí. A ti te pasa con Sánchez lo mismo que a mí con Ayuso, que no la soporto». No aclaró por qué no traga a la presidenta de la comunidad de Madrid. Le habría venido muy bien a la propia Ayuso, que se desayuna revuelto de sapos todas las mañanas, y MAR le habría enviado un clarete de su tierra para aliviar las tragaderas. De todas formas, gracias, Jorgeja, por arrojar alguna luz en mis tinieblas. ¿También puedo llamarte yo cuando me asalten mis acostumbradas dudas sobre Él y sus cambios de opinión? ¿Te llamo a ti o a Pilar Alegría? ¿Mejor a Bolaños? Dime, por favor.

Jorge Javier acusa a Ana Rosa de cerrar “Sálvame” en un tenso cara a cara Telecinco

El presentador le dijo más a la presentadora: «Ana Rosa, te lo digo porque a mí me ha pasado, ¿crees que a alguien le importa lo que tú opines de eso?» No sé yo, pero tengo la ligera impresión de a Él y a sus palmeros sí les importa. Cada vez que Ana Rosa opina, el ejército de víboras del rojerío en las redes la muerde con todos sus venenos como si se hubiera ciscado en la madre del Apolo de la Moncloa. Añadió Jorge Javier: «Te lo digo, Ana Rosa, porque al final nos hace mal. No vamos a cambiar las cosas». Cierto, es la pena, penita, pena común que casi todos los adoctrinadores, tertulianos, periodistas, escritores y bufones nos llevamos al Más Allá: «To pa na».

Si no vamos a cambiar nada, al menos echemos unas risas, ¿no? Envíame tu teléfono, Jorge Javier, porfa. Para cuando me entren las dudas.