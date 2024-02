El diario de Amilibia: Ojo, que Marlon Brando es Él

A los columnistas del circo nacional les ha dado por llamar «Alvarone» al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. No sé si el apodo de resonancias sicilianas le hace justicia (nunca mejor empleado el sustantivo), pero cuentan las lenguas viperinas que a Él no le ha hecho ninguna gracia la calificación/descalificación de su fiscal, porque, como bien explicará Félix Bolaños, el Padrino es Él y solo Él, y el único Marlon Brando de la Moncloa es Él, y será solamente Él quien acabe pronto con todo el lío de la amnistía. Sucederá cuando se haga el selfie con Puchi en Waterloo. Antes le habrá advertido seriamente por última vez: «Te voy a hacer una oferta que no podrás rechazar». Luego se darán la mano y sonará la evocadora e inolvidable música de Nino Rota, «Speak softly love» o «Parla piu piano», y ya no habrá cabeza de caballo ensangrentada entre las sábanas de nadie y todos serán felices como lombrices, menos el PP, infeliz por el desliz, ay.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas (i), el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (2d), y el candidato del PSdeG para la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro (d), durante un mitin de campaña, a 10 de febrero de 2024, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). Adrián Irago Europa Press

Luego está la conexión rusa que tanto ha valorado el Parlamento Europeo: «Pedimos investigar eficazmente la vía Puigdemont-Rusia», ha comunicado oficialmente. Parece que la Justicia española tendrá que dilucidar, no se sabe si eficazmente o según lo vea Conde-Pumpido, si las relaciones de Puchi con Moscú eran político/militares o simplemente comerciales con padrinos moscovitas. O sea, si aceptaba los 10.000 soldados rusos que le ofrecía Putin para defender la Generalitat en la guerra independentista que nunca fue terrorismo (versión Gila), o si estaba negociando con los padrinos soviéticos un intercambio de cava y butifarras por caviar y vodka. O todo ello a la vez mientras cantaban «Ochichornia», con los Coros y Danzas del Ejército Rojo. «Alvarone» podrá ser Al Pacino, pero Marlon Brando es Él.