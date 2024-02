El diario de Amilibia: ¡Enviemos a García Ortiz a EEUU!

Alarman los lapsus de Joe Biden, que esta vez ha confundido a Macron con Mitterrand y a Francia con Alemania. Aquí, eso nos parece peccata minuta, tan acostumbrados como estamos a que Él confunda las mentiras colosales con cambios de opinión y a su admirable constancia en no enmendarse. El mitómano que se cree un mito (el Apolo de la Moncloa), explica todo eso como «modificaciones de posiciones políticas que no se ven más que desde la presidencia del Gobierno. Y eso no es ser maquiavélico, sino responsable». Lo dice en el libro «Tierra firme», la Biblia que monseñor Bolaños exige recitar de memoria a todos los monaguillos de la Moncloa.

Leo: «Un fiscal norteamericano, Robert K. Hur, pone en evidencia la «limitada memoria» del presidente Joe Biden». Es el encargado de investigar el manejo de documentos oficiales por parte del presidente. Y añade en su informe, por si no estuviera clara la cosa: «La memoria del señor Biden también parece tener limitaciones significativas». Y es que allí los fiscales dicen y hacen que les da la gana, y así va Trump como un tiro. Es sabido que Él siente gran aprecio por su colega Joe, que le saluda tan cariñoso y sonriente siempre que lo ve, dicen que confundiéndolo con Tom Cruise. Cuentan las lenguas viperinas monclovitas que, para salvar en lo que buenamente se pueda la mala imagen de la condición mental de Joe, estudia la posibilidad de enviar a Washington a su fiscal general, Álvaro García Ortiz, para que ofrezca un «master class» a los fiscales de por allá, republicanos y demócratas, que parecen desconocer el orden jerárquico de la cosa y el debido respeto al Mandamás.

Y si hace falta, que le acompañen un fiscal de refuerzo, Álvaro Redondo, y Félix Bolaños. A ver si aprenden, coño.