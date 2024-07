El diario de Amilibia: Será una declaración de amor

Feijóo dijo al conocer que el Apolo de la Moncloa era citado por el juez Peinado para declarar como testigo en el «caso Bego»: «Le recuerdo que debe de decir la verdad, algo a lo que no está acostumbrado». Bolaños y el resto de los cerebros de la Moncloa están de acuerdo en que, efectivamente, algo de costumbre ha perdido, por lo que estudian otras opciones. Declarar es malo, pero no declarar es peor, por lo que, según fuentes próximas a la presidencia, parece que se inclinan por aconsejarle lo que nunca falla: la apasionada declaración de amor a la esposa. Y le ofrecen varias alternativas:

1.Pablo Neruda: «Me gusta cuando callas porque estás como ausente/ y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca/ Parece que tus ojos se te hubieran volado/ y parece que un beso te cerrara la boca/ Me gusta cuando callas y estás como distante/ y estás como quejándote, mariposa en arrullo…».

2. Lope de Vega: «Desmayarse, atreverse, estar furioso/ áspero, liberal, esquivo/ alentado, mortal, difunto, vivo/ leal, traidor, cobarde, animoso…Creer que el cielo en un infierno cabe/ dar la vida y el alma a un desengaño/ esto es el amor, quien lo probó lo sabe».

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), junto a su mujer, Begoña Gómez, durante un acto electoral de los socialistas en Benalmádena (Málaga). Jorge Zapata Agencia EFE

3. Quevedo: «…su cuerpo dejará, no su cuidado/serán cenizas, más tendrán sentido/Polvo serán, mas polvo enamorado».

4. Fernando Pessoa: «Todas las cartas de amor son ridículas/ No serían cartas de amor si no fuesen ridículas…».

El asesor lírico principal, García Montero, ha desaconsejado por completo a Gabriela Mistral: «Hay besos que pronuncian por si solos/la sentencia de amor condenatoria…»; Borges: «Es el amor/tendré que ocultarme o huir/ Me duele una mujer/ en todo el cuerpo…»; y Pedro Salinas: «¿Serás, amor/ un largo adiós que no se acaba?». También estudian trasladar el Día de los Enamorados al 30 de julio, fecha histórica de la amorosa declaración del Amado Líder.