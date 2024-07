El diario de Amilibia: Un poco de crioterapia, Mónica

Leo: «Una selección única. España es el único equipo de la Eurocopa que cuenta con la tecnología de recuperación más avanzada a base de crioterapia». Y ahí tenemos el resultado: campeones. Este vejestorio ya no aspira a ganar nada ni tan siquiera a la petanca, pero sí a mejorar un poco de todos sus múltiples achaques para no convertirse en adicto al paracetamol y al lexatín. En todo caso, solo en adicto a los masajes tailandeses con final feliz, aunque después de leer en las páginas de Salud de LA RAZÓN que «científicos han encontrado por primera vez microplásticos en penes humanos», creo que mis finales felices ya solo serán posibles soñando a Susanna Griso disfrazada de contenedor amarillo de reciclaje. Otros lo tienen más difícil: reservan su último final feliz para cuando en el Juicio Final vean a Conde-Pumpido y sus coleguis progres presidiendo el tribunal.

Leo también: «La Roja cuenta con crioterapia, una cámara hiperbárica y otra cámara de luz roja». La cámara de luz roja no sé cómo es, pero me imagino que debe parecerse a la que tiene Él en la Moncloa para tratar a Montero y convertirla en una cheerleader desmelenada antes de ir al Congreso. La crioterapia (algo leí del invento cuando Cristiano) y la cámara hiperbárica me suenan muy bien. Ya sé, ministra Mónica García, que entre las batallas contra Ayuso y acudir a las manifestaciones contra el contubernio judeo-masónico para privatizar la sanidad pública, está usted que no da más. También entiendo que aprobar medicamentos ya aceptados por la UE necesita reflexionar durante años, no cinco días, como Él. Pero, ¿la Seguridad Social no podría ofrecernos a los vejestorios algo de crioterapia y cámara hiperbárica para la artrosis y la disfunción eréctil? Sueño, ministra, con llegar al tanatorio en perfecto estado de salud. Mola.