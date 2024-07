El diario de Amilibia: Tranquilos: Él nos dirá que es un bulo

Hablaba Él en el Congreso de bulos y pseudomedios para ver cómo colaba su plan para controlar la información libre en España y, al verle un poco ido a lo Biden, Feijóo recordó aquello de «¿qué es poesía?/ ¿Y tú me lo preguntas?/ Poesía eres tú». No le dijo «bulo eres tú» en plan becqueriano; le soltó exactamente y con todo su énfasis gallego «el mayor bulo de España es usted», y le pidió que redacte su carta de dimisión, a ser posible sin bulos y sin la ayuda de Irene Lozano.

Podría haberle recitado después todos los sinónimos de bulo: mentira, engaño, embuste, patraña, habladuría, camelo, infundio, bola, trola, cuento, paparrucha, chisme, rumor, hablilla y filfa, pero debió de pensar que eso mejor se lo dejaba a Cayetana Álvarez de Toledo para hacer unas risas. La etimología de bulo parece que viene del caló bul, porquería, y recuerdo que alguna vez escuché «que le den por el bul», quizá en referencia al bullarengue.

En Moncloa, B interpreta que la frase de Feijóo («el mayor bulo de España es usted») otorga tácitamente al Amado Líder la Cátedra del Bulo Nacional, la categoría y potestad de decidir, como experto en ese negociado, qué es y qué no es bulo, y ahí va a estar la base de su plan para controlar/regenerar a los medios críticos. Por ejemplo, que Él dijo que jamás indultaría a los políticos es un bulo. Que Él dijo que no habría amnistía es un bulo. Que el ERE andaluz existió es un bulo. Que la Bego esté investigada por algunas insignificancias es un bulo. Que los jugadores de la Roja no quisieron que Él bajara al vestuario a felicitarles, prefiriendo al Rey, es un bulo. Etc.

Todo por nuestro bien, como siempre. Para que no tengamos que pensar: bastará con dar un clic a «aceptar» y ya está.