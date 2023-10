Esta es la única pregunta que ha querido responder Rodolfo Sancho a su llegada a los juzgados de Koh Samui

Rodolfo Sancho ha acudido hoy a los juzgados de Koh Samui junto a un asistente del equipo legal de Marcos García Montes. El actor, con una camisa azul y pantalones de color beige, no ha faltado a la cita judicial cuando su hijo se encuentra en un momento decisivo. A su llegada, el intérprete no ha podido evitar encontrarse a la prensa y ser preguntado sobre algunas cuestiones del caso. Aunque ha intentado evitar no responder, finalmente sí ha contestado a una de las preguntas de los medios.

"La única pregunta a la que Rodolfo ha querido contestar es que ayer le vio bien", ha revelado la enviada de "Vamos a ver" de Tailandia sobre este reencuentro de Rodolfo Sancho con la prensa. Por primera vez desde que Daniel Sancho fue encarcelado en agosto, el actor se ha podido reencontrar con su hijo sin un cristal de por medio en los juzgados de Koh Samui, un momento que seguro ha sido muy significativo para ambos.

Rodolfo Sancho acude a los juzgados de Koh Samui GTRES

El artista no ha dudado en ir a acompañar y apoyar a su hijo en esta cita judicial, justo cuando se encuentra la investigación en un momento clave para el futuro de Daniel. Sobre las 9:00 horas ha llegado Rodolfo los juzgados de Koh Samui. El cocinero, que ha asistido para escuchar de qué se le acusa y declarar, no ha querido hacerlo por no tener un intérprete que le traduzca al español con claridad. Por este motivo, se ha aplazado la cita al 13 de noviembre. Además, al no tener aún un abogado tailandés, le han asignado al joven uno de oficio. Según el programa "Vamos a ver", la defensa de Sancho "está estudiando pedir la nulidad de toda la investigación por estar en tailandés". "Desde que ha empezado toda la investigación, Daniel nunca ha contado con un traductor español. Todo está en tailandés y Daniel no entiende tailandés", señalaban desde el espacio.