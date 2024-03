Estrella Morente se recupera en casa de su operación de vesícula

La artista tuvo que ser operada de urgencia de la vesícula, pero ya se recupera en casa tras pasar unos días en un hospital granadino. Estrella Morente está recibiendo miles de mensajes de ánimo y cuenta en su perfil de Instagram que "la operación salió muy bien, gracias a Dios, a pesar del susto. Afortunadamente ya en mi casa".

"Me gustaría agradecer tantas muestras de cariño y de apoyo como he recibido estos días. No tengo las palabras para ello, pero sí tengo el corazón lleno de amor de mi familia, de mis amigos, del pueblo, del público, de los medios de comunicación, de los compañeros… A veces se nos olvida lo vulnerables que somos. De todo se aprende y la lección en esta ocasión ha sido que la vida a veces te frena para que la contemples desde otro prisma y vuelvas con más ganas de valorarla. Qué buena esa expresión tan conocida de mi padre y qué verdad es: 'estamos vivos de milagro'. Me vuelvo a subir al tren. ¡Gracias a todos!".

Aparte de su familia y amigos, la mayoría de esos mensajes son de muchos de los cien mil seguidores que tiene en las redes sociales. Fieles admiradores de la artista.

Estrella iba a ofrecer un concierto a beneficio de la Asociación de Esclerosis Múltiple, pero tuvo que suspenderlo por su problema de salud. La nueva fecha para ese encuentro con su público se ha trasladado al próximo once de mayo.