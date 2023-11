Gabriela Guillén vuelve a enfrentarse a comentarios racistas desde sus redes

La polémica y la tensión ha sido el pan de cada día paraGabriela Guillén desde que se hizo público su embarazo con Bertín Osborne. En un primer momento la presión mediática llegó a sobrepasar a ambos lanzando fuertes ataques contra los medios. Pero ahora, cuando Gabriela Guillén está viviendo el último trimestre de su embarazo, los comentarios sobre ella se hacen cada vez más complicados y difíciles de llevar.

La última semana salió otra vez al escaparate mediático para responder las acusaciones de que el presentador le había exigido una prueba de paternidad: “Yo le reclamé sobre esta prueba y él me dice que es todo mentira. Tengo todos los mensajes”, afirmó desde el programa de ‘Y ahora Sonsoles’.

Mensajes a Gabriela Guillén. Instagram

Pero las polémicas siguen acumulándose y las críticas se hacen cada vez más frecuentes. Desde sus redes sociales ha compartido unos mensajes de una usuario en la que le atacaba meramente por su raíces paraguayas. “Vaya yayo más guapo. Y millonario y famoso. No sabía dónde apuntar esta indígena”, le atacan desde un cuenta de ‘Instagram’. Por desgracia, estos ataques a su persona se han incrementado en los últimos meses, pero la fisioterapeuta no flaquea ante estos comentarios y se muestra “¡Orgullosa de dónde vengo! Lamento decepcionar a mis fans, soy paraguaya y tengo raíces españolas”. Ante estos comentarios Gabriela no deja ver que le afecten lo más mínimo, pero no pierde la oportunidad para denunciarlos públicamente junto a unos símbolos de alerta en sus stories de ‘Instagram’.

Por su parte, la futura madre acudió hace algunos días a realizarse una ecografía 5D y, aunque fue cauta a la hora de hablar con los medios, afirmó que “ha ido muy bien, estoy muy contenta, muy feliz. He podido verle la carita y ya se ve a quién se parece”. Gabriela vive uno de los momentos más dulces de su vida a pesar de las circunstancias: “Él no está porque no quiere y yo no tengo que pedirle nada. Somos mayores para saber cuáles son nuestras responsabilidades y no pretendo una relación con alguien que no quiere tenerla conmigo”, sentenció en una entrevista para una conocida revista.