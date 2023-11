Gabriela Guillén habla claro sobre la prueba de paternidad de Bertín Osborne

Gabriela Guillen ha vivido sometida a una dura presión mediática desde que se conoció la noticia de que esperaba un hijo con el presentador de ‘Mi casa es la tuya’. Pese a que en los últimos meses se haya desplazado el foco de ella, este martes se ha vuelto a sentar en el programa de ‘Y ahora Sonsoles’ para zanjar el tema de una vez y exponer la verdadera conversación que mantuvo con Bertín Osbornesobre el futuro hijo que esperan.

En su momento la polémica fue tal que se llegó a especular sobre que el presentador había solicitado una prueba de paternidad para asegurar que el embarazo es fruto de la relación que mantuvo con la empresaria. Y es que a su llegada al programa la primera cuestión que se ha tratado ha sido sobre la manera en la que Gabriela se enteró de la solicitud de esta prueba, a lo que ha respondido que “me he enterado por aquí, por vosotros”. También ha querido remarcar que Bertín nunca se puso en contacto con ella para pedirle que le demostrara que era suya la paternidad del hijo que esperan.

En su intervención en el programa mostró lo contrariada que se sintió al convertirse en una noticia tan relevante para la crónica social, dado que “queríamos que su familia sí que lo supiera pero no a nivel mediático”. Siguiendo con la tertulia se ha vuelto a poner en la mesa el tema de la prueba de paternidad, a lo que ella ha respondido de manera tajante que “la información que se haya dado hay que contrastarla porque él me ha dicho que no lo ha pedido”.

Gabriela Guillén se hace su primera ecografía 5D, rompe su silencio y arremete contra Bertín Osborne EUROPAPRESS

Como ha expuesto en varias ocasiones anteriores no habría ningún problema en llevar a cabo dicha prueba: “Yo no tengo ningún problema en hacérmela, él ya ha confirmado que es su hijo”, confesaba Gabriela sobre el tema. Sin embargo, la situación no es tan simple ya que hay cierta tensión entre los dos implicados: “No hablo con Bertín. Yo le reclamé sobre esta prueba y él me dice que es todo mentira. Tengo todos los mensajes”, terminaba de esta manera la futura madre exponiendo su versión de los hechos.

El embarazo de Gabriela Guillén sigue suponiendo una fuerte presión para el mediático presentador y no sería la primera vez que este se viera sobrepasado por las circunstancias que lo arrojan al centro de la opinión pública.