Hablamos con Rosario Mohedano tras la detención de Antonio Tejado: "Yo estoy bien"

Nuevo cónclave de la familia Ortega-Jurado. Uno de los miembros más conocidos de nuestra crónica social se ha reunido hoy en el centro comercial Oasiz de Torrejón de Ardoz para mostrar su apoyo a Gloria Camila. La hija de Rocío Jurado y Ortega Cano ha presentado hoy la primera colección de su firma Bakkus, y ha estado muy arropada por sus seres queridos. Su padre, su hermano José Fernando, Rocío y David Flores, sus tías Gloria y Rosa Benito o su novio David han ocupado las primeras filas para no perder detalle del desfile, que a punto ha estado de acabar pasado por agua por las inclemencias meteorológicas.

La que tampoco se ha perdido esta reunión familiar ha sido Rosario Mohedano, que ha pasado por alto la presión mediática a la que debe hacer frente desde que detuvieron a su exmarido, Antonio Tejado, para estar junto a su prima en este día tan importante. Aunque ha dejado claro que no va a pronunciarse sobre esta polémica que ha sacudido a la familia, ha aceptado amablemente atender a LA RAZÓN para dejar claro que se encuentra "bien" y "contenta" de poder disfrutar de esta jornada con los suyos.

Una de las propuestas de Bakkus Gtres

"Estoy en Torrejón de Ardoz, donde me he criado. Y me encanta que todos estemos aquí apoyando a Gloria Camila en un día tan importante para ella", ha comenzado diciendo, matizando que no ha faltado nadie que no quiera estar: "Siempre falta alguien, porque somos muchos, pero los que hemos podido venir, estamos".

Visiblemente emocionada, Rosario Mohedano ha recordado a su tía Rocío Jurado, muy presente en el desfile de Gloria Camila gracias a la música que ha acompañado la muestra y al tiempo: "A ella le encantaban estos días de lluvia. Cuando cae alguna gota pero sin estropear el día, me da la sensación de que es ella, y me encanta".

David Flores, Ortega Cano, Rosario Mohedano y Rosa Benito en el desfile de Bakkus, la firma de Gloria Camila Gtres

Sobre la colección de Gloria Camila, la artista define su estilo como "chulo y muy de su rollo. Cómodo, juvenil y sexy. Te lo puedes poner todo para cualquier evento. A ella la veo muy bien, consiguiendo un sueño. Se merece todo lo mejor".

Lo cierto es que han sido dos años de lo más intensos para Gloria Camila, en los que ha pasado por muchos altos y bajos mientras luchaba por sacar adelante su proyecto de moda, pero ahora solo queda disfrutar de la meta alcanzada: "La he visto de todas las maneras habidas y por haber. Me quedo con que hoy, siendo un día de muchos nervios, ha estado perfecta y todo ha salido bien. Ahora queda que la gente conozca su marca y que compre su ropa. Tenemos que celebrar la vida, como ha dicho ella".