Rosario Mohedano por fin rompe su silencio tras la detención de Antonio Tejado: "¡Qué poca vergüenza!"

La opinión pública sigue muy pendiente del caso de Antonio Tejado, que ingresó la semana pasada en la prisión de Sevilla I tras ser detenido por la Guardia Civil en su domicilio. Se le acusa de varios delitos, entre los que se encuentran robo con violencia e intimidación, detención ilegal, pertenencia a organización criminal, receptación y tráfico de drogas. Se investiga, además, su participación en el asalto a la casa de su propia tía, María del Monte, en el que habría ejercido como "autor intelectual".

Uno de los testimonios más buscados en los últimos días ha sido el de Rosario Mohedano, su exmujer y madre de su primer hijo, Antonio. Se conoce que su relación no acabó en buen término e incluso llegaron a enfrentarse en los tribunales, pero la sobrina de Rocío Jurado no ha querido hacer leña del árbol caído y, hasta ahora, ha guardado silencio sobre la polémica que sacude a su ex.

Muy enfadada, Mohedano ha cargado contra todos los que se han puesto en contacto con ella esperando una declaración contra Tejado, y se ha mostrado especialmente dura con los que un día dieron voz a su ex a sabiendas de que mentía. "Qué poca vergüenza todos esos cómplices, que creíais lo que os convenía incluso demostrando lo contrario, que ahora me llaméis para saber cuál es mi opinión sobre todo esto", ha lamentado la cantante.

Además, Mohedano exige que dejen de molestarla para tratar un asunto que "ya superé, y no gracias a vosotros".

Lo cierto es que ella es la única expareja de Tejado que ha optado por mantenerse al margen. Candela Acevedo, con la que el sevillano concursó en "Gran Hermano Dúo", desveló a LA RAZÓN que mantuvo un enfrentamiento en los tribunales con él en el pasado y que no le sorprendía "nada malo" de lo que se le acusa, perfilando una imagen muy poco amable de Antonio.

Por su parte, Alba Muñoz, madre de la hija pequeña de Tejado, se sinceró en el plató de "¡De viernes!" sobre la tormentosa relación que tuvieron: "Fue una relación tóxica, al principio fue muy bonito pero después no fue algo sano, me enteré de varias infidelidades y de la peor manera posible porque yo estuve mucho tiempo cegada, creía en él a ciegas (...). En una ocasión tuvo que venir la Guardia Civil a mi casa porque, aunque ya lo habíamos dejado, no se iba de mi casa, se quedaba sentado en el jardín de mi casa (...). Me ha tenido bloqueada varios meses en el teléfono y en las redes sociales".