Habla el diseñador de Rocío Jurado: "Me duele que Rocío Carrasco no quiera hablar con nadie de su familia"

Carlos Arturo Zapata, diseñador y amigo personal de Rocío Jurado, ha roto de nuevo su silencio para hablar, entre otras muchas cosas, sobre la relación que existió entre la artista y Ortega Cano: "Entre ellos había muchísimo amor y se admiraban muchísimo, y cuando existe eso, el amor siempre perdura", ha comenzado diciendo.

Carlos Arturo Zapata: “Por quién más ha llorado Rocío Jurado es por su hija mayor” larazon

Después de las recientes declaraciones de Gloria Camila hace unos días, en las que confesaba que se había llegado a plantear quitarse los apellidos porque en muchas ocasiones ha pensado que no se merecía ser hija de la artista, Zapata asegura que "ella no va a hacer eso nunca porque adora a su padre y adora a su madre. Es una niña con la cabeza muy bien puesta".

En lo referente al distanciamiento que existe entre Rocío Carrasco y su familia mediática, Carlos está completamente seguro de que Jurado "no estaría de acuerdo con lo que ha sucedido, no estaría de acuerdo. Para nada, porque era muy inteligente, muy ecuánime. Rocío jurado nunca dio escándalos".

De hecho, el diseñador ha asegurado a Europa Press que "si estuviera viva, nada de esto hubiera sucedido. Yo no estoy de acuerdo con eso, jamás. Me duele muchísimo, me duele muchísimo que Rocío carrasco se haya alejado de su familia y que no se hable con ninguno de ellos. De hecho, cuando estuve en la inauguración del museo, a ninguno de su familia le permitió ir", desliza.

Amador Mohedano, Rocío Jurado, Fidel Albiac y Rocío Carrasco Mediaset

Siempre presente en su recuerdo, Carlos cuenta que recuerda a la artista cada día "como si estuviera viva y como si no se hubiese ido". De hecho estuvo el año pasado en la inauguración de su centro de interpretación, y le resultó muy emocionante poder ver los trajes que él mismo diseñó.