Rocío Flores rompe su silencio y cuenta cómo es su verdadera relación con Olga Moreno tras su ruptura con Antonio David Flores

Eran uña y carne, o mucho más que eso. Rocío Flores veía en Olga Moreno a la figura materna que le faltaba desde que su relación con Rocío Carrasco estalló por los aires tras aquella trágica mañana de verano en Valdelagua de la que ya todos conocemos los detalles. Sin embargo, tras la ruptura entre la empresaria andaluza y Antonio David Flores, el vínculo se resquebrajó y ya nada volvió a ser lo que era.

Rocío Flores se sintió sumamente “decepcionada” por la entrevista que Olga Moreno concedió a una revista y en la que no dejaba en muy buen lugar a Antonio David Flores. Un enorme cisma se abrió entre ellas y pasó mucho tiempo hasta que los recuerdos vividos y el cariño mutuo se impusieron de nuevo a las tensiones y los rencores. Ahora, la hija de Rocío Carrasco por fin rompe su silencio y cuenta cómo es su relación con la ex de su padre, años después de la separación.

Rocío Flores cuenta cómo es su relación con Olga Moreno

Unas palabras que se han sacado de contexto han sido el detonante para que Rocío Flores, completamente alejada de las polémicas desde hace tiempo, vuelva a dar un paso al frente y explique públicamente cómo es su relación con Olga Moreno. La influencer cuestionó a ciertos personajes televisivos que recientemente han “vendido” su vida en un plató, personajes que en su día la criticaron a ella por hacer lo mismo.

Olga Moreno y Rocío Flores en la Feria de Málaga Instagram

Muchos entendieron que se refería a Olga Moreno, puesto que no hace mucho estuvo en el programa de Telecinco “¡De viernes!”, pero nada más lejos de la realidad. “Os voy a explicar el mensaje que puse el otro día en redes sociales, que sinceramente, a estas alturas de la vida, pensé que no haría falta porque pensaba que se intuía bien a quién iba dirigido. Se está diciendo que podía ir hacia Olga. Primero, yo no tengo ningún problema con gente de mi entorno, y Olga es de mi entorno, por lo cual cero problemas con ella”, ha explicado la nieta de “La más grande”. Entonces, ¿a quién iban dirigidas sus palabras?

Rocío Flores carga contra Carmen Borrego y Sofía Suescun

Han sido dos de las mayores enemigas de Rocío Flores y en numerosas ocasiones la han criticado por la difícil situación que afronta con su madre, con la que no tiene ningún tipo de contacto desde hace años.

La influencer se ha percatado de las vueltas que da la vida y de que recientemente fueron Carmen Borrego y Sofía Suescun las que tuvieron problemas familiares que airearon en público, y era precisamente a ellas a quienes iban dirigidas sus palabras en redes: “Entre otras muchas personas, dos de las que se han dedicado todos estos años a hablar de mí en los platós o en exclusivas de revistas son Carmen Borrego, la cual se ha sentado en un plató de televisión para hacer una terapia con su hijo por dinero; y Sofía Suescun, que después de hablar de mí lo más grande también se ha sentado en un plató para hablar de la situación con su madre por dinero. Fin de la polémica”.