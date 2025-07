Olga Moreno desenmascara a María Patiño por denunciarla y después buscar su amistad

Olga Moreno quiere disfrutar de una vida más tranquila, después de tantos años en la cresta de la ola de la polémica. Su matrimonio con Antonio David Flores le convirtió en un personaje público potente, pues su eterno enfrentamiento contraRocío Carrasco le hacía estar siempre de actualidad. Su opinión sobre lo sucedido era de las más esperadas y no convenció a todos cuando tomó el relevo a la madre de Rocío Flores y puso en cuarentena algunas de sus afirmaciones. Esto le valió muchos detractores entre el público, pero también en Telecinco.

Pero ahora esos ya no están en la cadena. Al menos no muchos del universo ‘Sálvame’ que se abanderaron defensores de la verdad de Rocío Carrasco y, con ello, enemigos públicos de Olga Moreno. La misma que ya ha regresado a los platós de Mediaset por mérito propio, mientras sus rivales tienen la entrada vetada. También su exmarido, el ex guardia civil, que ahora libra sus batallas desde su canal de YouTube, plantando cara a la madre de sus hijos. También a quienes le reprocharon su pasado, como María Patiño, que ha tenido un extraño comportamiento esta semana y ha provocado que la malagueña termine estallando.

María Patiño busca un acercamiento extraño con Olga Moreno

María Patiño ha sido una de las más radicales a la hora de condenar lo que sucedió entre Antonio David Flores y Rocío Carrasco. Se puso al lado de ella y castigó con dureza a su excompañero de programa. De hecho, tan ferviente ha sido su participación que incluso ha tenido que luchar contra él en los tribunales, pues en ocasiones traspasó fronteras y límites. Pero ahora la periodista parece haber olvidado quiénes eran sus aliados y quienes sus enemigos, pues ha terminado por tener gestos amables con quien antes odiaba.

Mucho revuelo ha provocado el hecho de que la presentadora siga en redes sociales a Olga Moreno. Al menos sí en Instagram, demostrando que estaba atenta a todos sus movimientos y planes, siguiéndole la pista como si fuese una amiga más. “Tras acusarla de ejercer violencia vicaria, de ser cómplice necesaria y cooperadora de Antonio David Flores para separar a Rocío Flores y David Flores de Rocío Carrasco. María Patiño ha empezado a seguir a Olga Moreno y le ha dado ‘like’ a su última publicación en Instagram’, alertaba un usuario. Pero no se conformaba con mirar, pues también actuaba. Y es que incluso le dejó ‘me gusta’ en alguna fotografía.

Algo que al saltar a la luz y ponerse en conocimiento del público, María Patiño ha querido esconder. Primero eliminando los ‘me gusta’, después deshaciendo su amistad virtual a golpe de ‘unfollow’. Era tarde, pues Olga Moreno ya se había percatado y no ha dudado en responder. Lo hace con incredulidad: “Aquí estoy, cada día me sorprendo más. No entiendo muchas cosas, nunca suelo hacer ninguna historia hablando de mi vida privada o de la vida común, pero me ha sorprendido mucho. Una persona que me llama, que soy cómplice de violencia vicaria, que me dé a seguir, que le dé a ‘me gusta’ a una historia mía, no lo entiendo. A esta persona le pediría que no me siga, no hay necesidad, pero, bueno, es una cosa que me ha dejado en shock, no entiendo nada. Pero bueno, la vida”.