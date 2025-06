Gloria Camila nos habla de Álvaro García, su nueva ilusión: "No hemos roto porque no había nada que romper"

El mítico Candela de Madrid acogió este martes 24 de junio la gran fiesta de Ponche Caballero, un cóctel de diversión, música y gastronomía de la mano de Ángela Gimeno, ganadora de “MasterChef”. Por supuesto, no podía faltar Sonia María Priego, La Húngara, que hace años puso voz a la célebre canción del licor que ya forma parte del ideario colectivo.

La acompañaron familiares, seres queridos y amigos, entre los que se encontraban varios rostros conocidos. Una de ellas fue Gloria Camila Ortega, a la que dedicó una de las canciones de su madre, Rocío Jurado, durante el concierto que brindó en el tablao del local.

“He venido a apoyar a Ponche Caballero y a Sonia, que sabéis que le tengo muchísimo cariño y la quiero. Este plan es muy guay, y además en un sitio tan emblemático como el Candela”, comentó la diseñadora ante LA RAZÓN.

La verdad sobre su relación con Álvaro García

A punto de terminar sus exámenes finales de Derecho, carrera que estudia “no para ser abogada, sino para estar un poco más culturizada en la vida, porque si no, luego nos la meten doblada”, ya tiene las miras puestas en las vacaciones de verano: “Me iré unos días a Cádiz seguro. Amigos, familia, sol, playa, pescaíto frito… Es que no necesito más”.

Sobre su relación con el cantante Álvaro García, Gloria Camila no tiene reparos a la hora de explicar que no se trata de algo serio todavía, sino que “estoy fluyendo, viviendo un momento en el que me doy mis tiempos y mis espacios. No hemos roto porque no había nada que romper. Se ha formalizado algo que yo ni siquiera había contado”.

Gloria Camila atiende a los medios Gtres

Insiste en que “el hecho de que esté conociendo a alguien no quiere decir que tenga que ir con él a todos lados”, zanjando así la polémica por la ausencia de Álvaro en la boda de Lorena Elorriaga y Chema Esteban Ortega, sobrino de Ortega Cano.

Aunque reconoce que le gustaría casarse y ser madre en el futuro, tiene claro que “ahora mismo no es el momento”, y prefiere centrarse en sí misma y sus proyectos.

Su apoyo a Rocío Flores

Sobre el encuentro que esta semana se ha producido en los juzgados entre su hermana, Rocío Carrasco, y su sobrina Rocío Flores, Gloria Camila es más parca en palabras y prefiere “mantenerme al margen de este tema”. Eso sí, deja claro que “yo a mi sobrina Rocío la quiero muchísimo y siempre vamos a estar apoyándola. No está sola”, confirmando que “nos hemos visto” cuando la hija de Antonio David ha venido a Madrid.

Rocío Carrasco y Rocío Flores, nuevo cara a cara ante el juez: el motivo y las imágenes de su reencuentro Europa Press

Acerca de una reconciliación con su hermana Rocío Carrasco, Gloria Camila desliza que “ya sabéis mi opinión sobre eso”, y prefiere no opinar sobre las imágenes de ella saliendo del juzgado porque “no las he visto ni me mata la curiosidad por verlas”. Tajante.