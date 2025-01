José Manuel Díaz-Patón desvela en qué punto está su relación con Ágatha Ruiz de la Prada tras la polémica

José Manuel Díaz-Patón continúa acaparando los titulares de la crónica social de nuestro país. El novio de Ágatha Ruiz de la Prada se ha convertido en uno de los hombres más buscado por la prensa y es la nueva -y inesperada- estrella de la televisión tras la hilarante persecución que protagonizó con Marta Riesco en "Ni que fuéramos Shhh" el pasado viernes, minutos antes de que la diseñadora concediera su primera entrevista en "¡De Viernes"! tras su polémica con Lolita y la etnia gitana.

El abogado, en un arrebato por defender a su pareja, comenzó una nueva cruzada contra la artista. Sobre este asunto, Ágatha Ruiz de la Prada fue muy clara en el programa de Telecinco, reconociendo públicamente que su novio "se equivocó". "Tuvo el arranque de defenderme aunque no necesito a nadie que me defienda. Él lo que había querido decir es que a lo mejor para un niño de 20 año ya y no está tan puesto en la familia Flores", explicó la socialité.

José Manuel Díaz-Patón y Ágatha Ruiz de la Prada Gtres

Tras la polémica, Patón sembró la duda sobre una posible ruptura entre ambos y ahora, el abogado ha reaparecido ante las cámaras y ha hecho frente a estos rumores, desvelando en qué punto se encuentra su relación con Ágatha Ruiz de la Prada.Sobre si ha hecho mella en su noviazgo lo ocurrido, Patón ha respondido que no.

"Estoy muy bien con ella", ha expresado el abogado, negando que haya afectado la polémica en su relación. "No, ¿qué dices? ¡Qué va! ¿Qué se va a estropear? Pues si ella no ha dicho nada del otro jueves ni yo tampoco... Yo desde luego que estoy feliz con ella, y ella yo creo que está feliz conmigo", ha declarado Patón.

Además, aunque ha reiterado que su intención es "no seguir hablando porque tampoco quiero convertirme en personaje mediático", ha vuelto a salir en defensa de Ágatha Ruiz de la Prada sobre las acusaciones de que tiene mal carácter y es soberbia y clasista con sus trabajadores. "Yo soy de "al pan, pan .y al vino, vino". O sea, que no estemos con tantas tonterías en el mundo, porque tampoco... Nadie es racista, ni nadie es xenófobo, ni nada. No tiene mal carácter para nada. A lo mejor pues si está preocupada, pues a lo mejor está menos risueña, pero bueno...", ha finalizado Patón sobre el asunto.