José Manuel Díaz Patón sentencia a Lolita: "No quiere saber nada de mí, ni yo de ella"

La polémica entre Ágatha Ruiz de la Prada y Lolita continúa dando de qué hablar y acaparando todos los titulares desde que el pasado fin de semana la diseñadora hiciera un desafortunado comentario sobre la etnia gitana en el programa “Fiesta”. La artista, muy ofendida por las palabras de la socialité, cargó duramente contra ella y numerosos rostros conocidos se posicionaron al lado de la hija de Lola Flores, como Paco León o Bárbara Rey.

Ágatha Ruiz de la Prada no tuvo más remedio que pedir perdón públicamente, al igual que Emma García, que emitió un comunicado oficial en nombre del programa en su perfil de Instagram. Tras la polémica, José Manuel Díaz Patón, novio de la diseñadora, decidió salir públicamente a defender a su pareja, recrudeciendo aún más esta inesperada guerra mediática, declarando que la artista había utilizado esta situación para hacerse conocida.

En “TardeAr”, Lolita contestó al novio de Ágatha en directo y tuvieron un encontronazo. "Ya me he hecho famosa, con la falta que me hacía. Quería decirle que de 'chica' no tengo nada porque ya tengo una edad. Tengo 67 años y en todos lados me llaman 'señora'. Mi fama me viene ya del vientre de mi madre. Llevo 50 años ejerciendo mi profesión y soy muy honrada y leal, coherente con mis cosas", comenzó diciendo la artista. "Habré metido la pata, habré tenido más o menos éxito y usted, que está de pareja con una aristócrata, no entiendo cómo su novia no le ha explicado que a las señoras que somos 'Excelentísimas Señoras' porque los Reyes de España así lo quisieron dándonos la medalla al mérito de las Bellas Artes, somos 'Excelentísimas Señoras', así que por favor cuando usted se vuelva a dirigir a mí, usted y su marquesa, haga el favor de verse los códigos y ver que soy 'Excelentísima Señora', señor Patán, perdón, Patón", concluyó.

Lolita Flores Gtres

Tras un encontronazo en directo en “TardeAr” con Lolita, el novio de Ágatha ha vuelto a la carga contra la cantante. “No puedo hacer más declaraciones porque cada declaración hay alguien que se mete conmigo, y yo no quiero ser famoso ni nada. Yo creo que todos mis amigos me han dicho que no he dicho nada del otro jueves, he dicho cosas normales. Y no quiero ser popular ni nada", ha comenzado diciendo Patón. "Por favor, cada vez que hablo es una faena porque todo el mundo quiere meterse conmigo. No voy a decir nada, Lolita ya dijo que no quiere saber nada de mí, ni yo de ella. Yo respeto mucho a Lolita pero no quiero saber nada”, ha finalizado sobre el asunto, muy tajante.