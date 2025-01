Tensión en directo: Lolita no acepta las disculpas del novio de Ágatha Ruiz de la Prada

El pasado fin de semana Ágatha Ruiz de la Prada patinó al realizar una frase hecha en el programa de Emma García en Telecinco, ‘Fiesta’. Un comentario sobre los gitanos que ha enfurecido no solo a la propia comunidad, sino a muchos otros que han querido afearle que este tipo de refranes o frases populares perpetúan estereotipos despectivos. Así se lo reprochó, entre muchos otros, Lolita Flores, levantando un gran debate y una polémica que ha coleado hasta este martes, viviéndose un momento tenso en el plató de ‘TardeAR’. La colaboradora analizó lo sucedido y aceptó las disculpas de la diseñadora, con la que ha hablado en privado y entiende su pesar por lo sucedido. Así, en el programa se analizaban otras frases hechas que atacan, a veces sin ser conscientes de ello, a minorías o personas vulnerables en la sociedad. Todos en plató reconocieron que han caído en estos errores, de ahí que se perdonase el desliz de Ágatha. No así con su novio, quien volvió a liarla en directo.

La diseñadora quiso dejar evidencia de que había pedido perdón a Lolita, así como al resto de personas que pudieron sentirse ofendidos con su comentario. Lo hizo en varios programas, revistas y también en redes sociales. Pero la polémica se hizo aún mayor cuando entró en escena su pareja, José Manuel Díaz-Patón, quien optó por cargar contra la artista en defensa de su amada: “No debería haber pedido disculpas, porque no es para tirar cohetes. Esta chica ha aprovechado la ocasión para salir en la tele y hacerse famosa con ese comentario. ¡Cómo va a estar afectada! En lo que sí está afectada es porque haya sido Lolita, que parece ser que era amiga suya y se ha aprovechado de esa circunstancia de un fallo que no lo es. No se puede hablar ya de nada, no se pueden contar chistes. Esto es una monstruosidad y algunas se aprovechan de ello”.

Obviamente, a Lolita le ha sentado muy mal este punto de vista. Ahora le ha llegado el turno de responder mandándole un contundente mensaje mirando a cámara, visiblemente enfadada: “Ya me he hecho famosa, con la falta que me hacía. Quería decirle que de ‘chica’ no tengo nada, porque ya tengo una edad. Tengo 67 años y en todos lados me llaman señora. Me he casado dos veces, abuela de dos nietos. Mi fama me viene ya del vientre de mi madre. Llevo 50 años ejerciendo mi profesión y soy muy honrada y leal, coherente con mis cosas. Habré metido la pata, habré tenido más y menos éxito y usted, que está de pareja con una aristócrata, no entiendo cómo su novia no le ha explicado que, a las señoras, que somos excelentísimas señoras, porque los Reyes de España así lo quisieron, dándonos la medalla al mérito de las Bellas Artes, medalla que tengo yo y mi hermana y muchos otros artistas en este país. Yo la tengo. Así que yo soy excelentísima señora, así que, por favor, cuando usted vuelva a dirigirse a mí, usted y su marquesa, haga el favor de verse los códigos y ver que soy excelentísima señora. Para mí es mucho más importante llamarse González Flores que ser excelentísima señora”.

Dicho esto, Lolita ha sufrido su propio desliz, demostrando que sí puede tener sentido del humor al ‘equivocarse’ y referirse a él como ‘señor patán, perdón Patón”. “Espero que a partir de ahora la gente me pare por la calle y vayan a verme al trabajo”, se reía al analizar cómo se ha hecho famosa ahora por esta polémica. Esto le trae a la mente otra idea en contra del novio de Ágatha Ruiz de la Prada: “Pero le voy a decir otra cosa a este señor. Encienda la luz cuando se vista, porque parece que se viste con la luz apagada”, insinúa. Parece calmarse, pero solo un momento antes de volver: “Yo no tengo ningún problema ni con Ágatha ni con este señor, porque sé quién soy y lo que he hecho en mi vida y todo lo que tengo me lo he ganado yo con mi trabajo. Lo de ella ya está olvidado, pero él lo dijo para ofender. No era una frase hecha. Sé que lo hizo para ofender. También me llamó Emma García y esto está cerrado, simplemente me molestó el contexto”. Es ahí cuando José Manuel Díaz-Patón llama por teléfono a pedir perdón por sus ofensas, el cual no fue aceptado: “No me tiene que pedir perdón, dicho está y lo mío también. Solo quiero que sean ustedes felices. Se acabó la polémica. Piense usted lo que quiera, que yo voy a pensar lo que a mí me dé la gana”. Tensión por un lado, pero cierto cachondeo en el ambiente tras colgar la llamada.