﻿Juanjo Artero y María Garralon, el reencuentro teatral de dos grandes amigos 43 años después de "Verano azul"

El próximo once de junio, en el escenario del Festival de Mérida, contemplaremos el reencuentro de dos grandes actores tras cuarenta y tres años sin trabajar juntos: Juanjo Artero y María Garralón se subirán al escenario para interpretar la obra "Ifigenia", en la que él interpreta al rey griego Agamenón y ella a la reina troyana Hécuba.

Juanjo confiesa: “Trabajar con María es todo un privilegio, nos entendemos muy bien sobre el escenario y tenemos una complicidad absoluta. Coincidimos en la serie Servir y proteger, pero esta es la primera obra de teatro que hacemos juntos. El proceso de ensayo ha sido maravilloso, y María interpreta a una Hécuba magnífica. Es un pedazo de actriz, y estar con ella sobre un escenario es muy positivo. Le tengo un enorme cariño, es un cielo, toda generosidad. Además, trabajar con ella me trae grandes recuerdos de cuando hicimos la serie Verano azul. Fue todo muy bonito. Aprendí mucho a su lado. Es muy trabajadora y muy responsable”.

En unos días celebrará su sesenta cumpleaños y nos asegura: “Llevo muy bien el paso de la edad. Mejor cumplir que no hacerlo. Estoy bien de salud, no me falta el trabajo y mi familia está estupendamente”.

María Garralón Luis Díaz La Razón

— Tiene en sus dos hijos a la nueva generación familiar de actores.

— Sí, Carlota y Miguel se dedican al mundo de la interpretación. Trabajé con los dos en una película de mafiosos, y con Miguel lo hago en la obra Asesinato en el Orient Express. Tienen un gran futuro por delante…

En el caso de María Garralón, coincide en afirmar: “Siento un gran cariño hacia Juanjo y me gusta mucho trabajar con él. Nosotros hemos estado en contacto durante muchísimos años, y siempre que nos hemos visto hemos dicho que teníamos que hacer una función juntos. Y, de repente, surge esto. Estamos felices, y yo encantada de trabajar con Juanjo después de tantos años”.