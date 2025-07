Kristin Cabot: la ejecutiva del escándalo que vive entre el poder del Silicon Valley y el ron de Nueva Inglaterra

Hasta hace unos días, su nombre apenas sonaba más allá del entorno profesional de Silicon Valley. Pero hoy, Kristin Cabot, jefa de Recursos Humanos de Astronomer y protagonista involuntaria -o no- del vídeo viral que hizo caer al CEO Andy Byron, se convierte en un personaje que lo tiene todo para intrigar: poder, ambición, silencios incómodos... y un marido con una destilería legendaria a sus espaldas.

Porque mientras su amante Andy Byron se ha visto forzado a presentar su dimisión tras ser grabado en actitud cariñosa durante un concierto de Coldplay, Cabot mantiene un perfil bajo, aunque el escándalo ha salpicado con igual fuerza su impecable imagen profesional. ¿Quién es, en realidad, esta ejecutiva que ha hecho tambalear a la cúpula de una firma tecnológica?

Casada con un magnate del ron

Pese a su aparente anonimato público, Kristin Cabot no es ajena al poder. Según reveló el "Daily Mail", está casada con Andrew Cabot, CEO y COO de Privateer Rum, una destilería de Nueva Inglaterra fundada por él mismo en 2009 pero con raíces que se remontan al siglo XVIII. Su antepasado, también llamado Andrew Cabot, fue corsario durante la Revolución Americana y comerciante de ron, una herencia que el actual Cabot ha transformado en una marca de culto entre los amantes de los destilados premium.

Andrew y Kristin no solo comparten apellido y una vida común, sino también propiedades valoradas en millones. En febrero de 2025, compraron juntos una vivienda en Rye, New Hampshire, por 2,2 millones de dólares, apenas unas semanas antes de que estallara la bomba mediática del affaire con Byron. Ya antes, en enero, habían vendido otra propiedad conjunta por 1,8 millones.

Los registros inmobiliarios no dejan lugar a dudas: están casados. Y no es la primera vez que trabajan juntos: Kristin figuraba como miembro del consejo asesor de la empresa de su marido desde 2020, según su ya eliminado perfil de LinkedIn.

Doble vida en el epicentro de la tormenta

Hasta ahora, todos los focos estaban puestos en Byron. Casado y padre de dos hijos, su relación con Cabot quedó al descubierto cuando la "kiss cam" de un concierto en Boston lo mostró besándola. El vídeo, que suma más de 100 millones de reproducciones, desencadenó su caída fulminante. Pero mientras él asumía la responsabilidad con una renuncia pública, ella desaparecía del foco mediático.

No hay, por el momento, declaración oficial de Astronomer sobre su situación. Cabot no ha sido despedida ni ha presentado su renuncia públicamente. Su perfil de LinkedIn ha desaparecido, al igual que su rastro en redes sociales, y su nombre ya no aparece en la web corporativa. Un silencio que ha generado teorías de todo tipo: ¿la protegerán? ¿Esperan a que el revuelo se apague?

Un currículum que impresiona

Detrás de su aspecto reservado y discurso institucional, Kristin Cabot es una ejecutiva con una sólida trayectoria, primero como desarrolladora de software y luego como líder en cultura organizacional. Se unió a Astronomer en noviembre de 2024 y fue ascendida a jefa de Recursos Humanos pocos meses después.

En sus propias palabras -ahora inaccesibles-, se definía como una "agente del cambio audaz", con un estilo de liderazgo basado en la confianza, la inclusión y el rendimiento. Palabras que hoy adquieren un tono paradójico al estar implicada en una relación clandestina con el CEO que ella misma ayudó a elegir y apoyar en su proceso de incorporación.

Un pasado con otras sombras

La historia de Cabot no comienza con Andrew ni con Andy. Estuvo casada anteriormente con Kenneth Thornby, con quien inició los trámites de divorcio en 2018. El proceso se alargó hasta 2022, antes de su llegada a Astronomer. Fue en esa nueva etapa profesional donde entabló una relación con Byron que, según múltiples fuentes, habría comenzado antes del célebre beso viral.

El escándalo Byron-Cabot va mucho más allá de un desliz romántico. Pone de relieve los juegos de poder, las relaciones entre iguales y el distinto tratamiento que reciben hombres y mujeres en el mundo empresarial. Él cae en público. Ella, de momento, aguanta el tipo... y el silencio.

Con un pie en el mundo del software y otro en el del ron artesanal, Cabot encarna como pocas figuras el cruce entre lo corporativo, lo emocional y lo estratégico. Una mujer brillante, ambiciosa y misteriosa, cuyo futuro laboral -y conyugal- aún está por escribirse. ¿Lo hará desde el consejo de Astronomer o desde la destilería familiar?