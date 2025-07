La polémica foto de Malú: ¿quién es? ¿qué se ha hecho? ¡Está irreconocible!

Malú siempre ha protegido con esmero su faceta más íntima. No le gusta que su vida personal esté en boca de todos o que se haga comentario público sobre sus idas y venidas sentimentales. Mucho menos sobre detalles de su hija, a la cual saca de tan estricta discreción en ocasiones en sus redes sociales y sus entrevistas. Pero son contadas. Pero el motivo por el que la cantante está ahora en boca de todos y cosechando titulares no tiene nada que ver con su esfera más personas, sino por la pública. Esa que nadie reconoce: ¡Su propia cara!

Mucho habla la cantante con sus seguidores a través de las redes sociales de su trabajo. La artista comparte las ilusiones por nuevos proyectos, así como sus sentimientos tras complacer al público con su talento. En medio de una gira internacional que le está dando muchas alegrías, la cantante ha querido publicar con sus fieles una imagen a modo de selfie. Lo que no esperaba es que sus propios incondicionales se preguntasen “¿quién es?” y es que son muchos los que coinciden en que está irreconocible.

La nueva cara de Malú que pocos reconocen

Eterno es el debate en redes sociales sobre el físico ajeno. Estas plataformas se han convertido en un escaparate poco amable, pues no siempre se cae en el halago de forma tan sencilla que con el insulto. Pero esta vez no se ha cruzado tanto ese extremo y no se ha caído en la descalificación con Malú, pero sí en la sorpresa. Y es que son muchos los que se han sorprendido con ver su última imagen, en la que la cantante aparece en primer plano con un maquillaje natural. Uno que ha pillado a muchos de forma inesperada, pues al toparse con la instantánea de la polémica en Instagram no han podido extrañarse más y se han preguntado quién es la que aparece en la foto. Pues sí, aunque les suene raro, es ella.

“¿Qué le ha pasado?”, “¿Qué te ha pasado en la cara?”, “Cuando he visto la imagen no la reconocía”, son solo unos ejemplos de los muchos mensajes que ha acaparado la primera imagen de un carrusel compartido por la artista. Malú tan solo quería presumir de planazo en las Islas Canarias, tras tostar su piel al sol, darse refrescantes baños, sacar su apetito en los mejores restaurantes y desconectar de la rutina. “Días maravillosos de desconexión en Lanzarote. En un lugar mágico que ya se está empezando a convertir en mi casa. He comido, he reído, he bailado, he disfrutado de mi familia, he descansado, los más peques no han parado ni un minuto…”, reconocía.

Le ha sentado muy bien esta escapada, pues se la ve relajada, aunque muchos sospechan que en su rictus hay truco, aunque no a modo de crítica: “Que se haga lo que quiera, pero yo he entrado en los comentarios para ver si era ella o no”, sentenciaba otra. Hay para todos los gustos. Unos la encuentran menos favorecida, mientras que otros ven una mejora en su aspecto. Los hay que creen que el misterio está en su maquillaje natural, pero otros ven las magistrales manos de un cirujano plástico. También los hay que no ven tanta maestría en sus supuestos retoques. Malú, por el momento, ha guardado silencio y se entretiene viendo cómo sus fans hacen cábalas analizando su rostro.