Lluvia de críticas a Marta Peñate por fumar embarazada: "La nicotina nunca va a ser mejor que la ansiedad"

Marta Peñate está embarazada. Después de mucho tiempo intentándolo, por fin la televisiva cumplirá el sueño de su vida de formar una familia junto a Tony Spina, su pareja. Ambos colaboradores comunicaron la feliz noticia el pasado 12 de mayo a través de un emotivo post de Instagram. "Pues sí, positivo. Lo he conseguido, pero después de la última vez, y esa experiencia tan dura que tuve que vivir tampoco quiero cantar victoria. Paso a paso, esta felicidad no me la quita nadie, pero hasta mínimo los 3 meses no estaré tranquila. El día 26 de mayo tengo la primera ecografía del latido. Otros 15 días esperando, pero voy a disfrutar este momento. Os quiero y gracias a todos por el amor que me habéis dado", escribió Peñate en la publicación.

Marta Peñate, en el punto de mira

La televisiva ha hecho partícipe a todos seguidores de Instagram del largo proceso que ha vivido hasta quedarse embarazada de su primer hijo. Día tras días, Peñate actualiza su estado y se sincera con sus fans sobre cómo está viviendo esta etapa, una de las más felices de su vida.

En su último directo, la colaboradora de Telecinco ha desvelado que sigue fumando estando embaraza, declaraciones que han causado un gran revuelo mediático. "Me fumo tres cigarros al día, que es lo que me dijo mi ginecóloga. La idea es dejar de fumar a los tres meses, cuando el bebé empiece a chupar de mí y de mi sangre", explicó la televisiva. Según Peñate, esta recomendación médica busca busca evitar los posibles efectos del síndrome de abstinencia y la ansiedad en su cuerpo, dejando de fumar de manera progresiva.

LLuvia de críticas

Numerosos internautas han cargado contra Marta Peñate por seguir fumando en el embarazo. "¿En serio? ¿Con lo que le ha costado?", "Tanto buscar un bebé y no es capaz de sacrificar una droga por él" o "Me sorprende que no haya tenido tiempo de dejarlo para estar más segura en el embarazado con todos los problemas que tiene", han sido algunos de los comentarios en redes en las últimas horas. "La nicotina por poca que sea nunca va a ser mejor que dos semanas de ansiedad", declara otro seguidor.