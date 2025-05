Bertín Osborne pierde las formas como nunca antes con la prensa: “¿Quién te crees que eres?”

Bertín Osborne no está atravesando, ni mucho menos, por su mejor momento. Más allá de sus achaques de salud que han preocupado a su entorno en diversas ocasiones en los últimos meses, su vida personal parece venirse abajo por momentos. Desde que rompió su matrimonio con Fabiola Martínez su imagen pública se ha derrumbado, especialmente por haber dejado embarazada a Gabriela Guillén, tras negarla como novia. Después negó que el bebé fuese suyo, se enzarzaron líos judiciales, para después presumir de la bonita relación que mantiene con su último hijo, a quien habría visto solo una vez.

Está de plena actualidad, pues su ex no duda en denunciarle públicamente cuando lo considera oportuno, mientras él trata de salir a flote desde ‘Tu cara me suena’. Pero la ha vuelto a liar, al perder las formas como nunca antes con la prensa, al negarse a responder a las preguntas de los reporteros.

Bertín Osborne pierde los papeles en plena calle

Bien es cierto que está en su derecho de responder o no a las preguntas que le hacen los periodistas en plena calle. Igual que está encantado de hablar sobre sus intimidades en revistas y platós de televisión, previo pago del caché, no está dispuesto a hacerlo gratis mientras pasea por las calles de Sevilla. Al ver los micrófonos de la agencia de noticias ‘Europa Press’, que se interesaban por sus últimas polémicas, él terminó estallando.

En un primer momento, en el vídeo se muestra al periodista haciendo las correspondientes preguntas a Bertín Osborne. Lleva muchas décadas en este negocio como para saber que después de conceder lucrativas exclusivas, hay detalles que el público quiere conocer. Ahí está la labor del reportero que, en esta ocasión, estaba siendo ignorado: “Bienvenido Bertín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hay? Bertín, no sé si sabes lo último que ha dicho Gaby. No quiero molestarle, ¿eh? Simplemente Gaby ha dicho que lo primero…”, decía con educación el periodista. La que se ha echado en falta al cantante.

Le corta en mitad de su exposición de muy malas formas, encarándose incluso con la cámara: “¿Pero tú te crees que yo voy a hablar contigo? No te conozco de nada, no sé quién eres y te voy a decir algo personal. ¿Pero quién te crees que eres?”. Bertín Osborne no estaría de buen humor y quizá se haya olvidado que él mismo, en otras ocasiones, ha tenido que hacer preguntas íntimas a famosos, tratando de rascar en lo más privado de su existencia. No parece conforme con que se haga lo mismo con él, menos aún gratis, pues sí que suele conceder entrevistas en el kiosco rosa, photocalls, eventos sociales y televisión. Ahí se paga. Pese a las malas formas que ha tenido el cantante, el periodista demostró no caer tan bajo y tras pedirle que “no se enfade”, se despidió de él pidiendo disculpas. Bertín no ha pedido perdón.