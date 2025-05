Marta Peñate, entre el miedo y la ilusión en su primer embarazo: "Estoy por ir al hospital"

Marta Peñate no está viviendo su embarazo con la calma que imaginaba. La exconcursante de La isla de las tentaciones y flamante ganadora de Supervivientes All Stars ha compartido en sus redes sociales su estado emocional y físico a pocos días de someterse a su primera ecografía. Entre náuseas, nervios y una buena dosis de incertidumbre, la influencer ha dejado claro que esta etapa la está viviendo con intensidad… y mucha ansiedad.

"Me encuentro fatal, o sea, toda la tarde con ganas de vomitar, el estómago revuelto", explicaba Marta en sus historias de Instagram. Aunque reconoce que podrían ser los clásicos síntomas del embarazo, la colaboradora de televisión ha admitido que el malestar y la inexperiencia la tienen especialmente inquieta: "Sé que a lo mejor soy exagerada, porque dicen que esto pueden ser náuseas del embarazo, pero es que yo no sé lo que son las náuseas del embarazo porque nunca he tenido un embarazo".

Espontánea y preocupada

Con la espontaneidad que la caracteriza, Peñate ha confesado sentirse "preocupada" pese a saber que, en parte, sus miedos podrían ser infundados. Aun así, ha recurrido a sus seguidores para que le aconsejen si acudir o no al hospital antes del lunes, día en que tiene programada la ecografía. Un paso que espera con impaciencia: "Qué ganas de que sea ya lunes y la primera ecografía para saber si todo va bien", escribía con visible ansiedad.

Marta Peñate Instagram

La pareja que forma con Tony Spina, otro rostro habitual de los realities patrios, ha despertado simpatía entre el público desde sus primeros pasos televisivos, y el embarazo ha sido recibido por sus fans como un nuevo capítulo en su historia de amor. Sin embargo, esta faceta de futura madre está mostrando una Marta más vulnerable, real y humana, lejos del perfil combativo que tantas veces ha mostrado en plató.

A golpe de stories, Marta está haciendo partícipes a sus más de 700.000 seguidores de cada paso de este embarazo, y aunque la sobreexposición tiene sus riesgos, para ella parece funcionar como terapia. En un entorno donde las influencers suelen mostrar solo la cara amable de la maternidad, su sinceridad resulta refrescante. Y si algo ha demostrado Marta Peñate hasta ahora, es que no tiene problema en mostrarse sin filtros, incluso en sus momentos más frágiles.