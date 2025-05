Tomás Páramo y su pesar por "no haber estado a la altura" como padre tras el accidente de su hijo mayor

Cualquier padre en sus cabales asegura sin titubeos que sus hijos son lo más importante de su vida, la principal motivación por la que seguir adelante, la razón por la que se levantan cada mañana. Sin embargo, el frenético ritmo del día a día lleva de forma inevitable a no prestar toda la atención que los más pequeños merecen, haciendo aflorar en los progenitores un desagradable sentimiento de culpa.

Algo así es lo que ha experimentado el influencer Tomás Páramo, casado con la también creadora de contenido María García de Jaime, ambos íntimos amigos de Victoria Federica de Marichalar.

El pesar de Tomás Páramo como padre

Padre de tres hijos, ha compartido una sentida reflexión sobre el pesar y la culpa que le han invadido tras conocer que su hijo mayor sufrió una fractura la semana pasada a la que él y su esposa quitaron importancia. “Hoy tengo ese sentimiento que a veces nos visita a los padres: el de no haber estado a la altura. Y aunque sé que no soy un mal padre y lo intento hacer lo mejor que puedo, hay momentos en los que siento que pierdo el foco de lo verdaderamente importante”, comienza diciendo Páramo.

El accidente tuvo lugar hace una semana, cuando el niño sufrió una caída y se lesionó la muñeca. “Pensamos que sería algo leve, quizás un esguince, y no le dimos demasiada importancia. Desde entonces, él no ha dejado de quejarse. Se ponía su venda con cuidado cada día, como intentando protegerse solo, mientras yo seguía sin prestarle la atención que merecía”, continúa relatando Tomás Páramo.

Tomás Páramo y María García de Jaime con su tercer hijo, Federico Gtres

No ha sido hasta este jueves cuando ha decidido llevar a su hijo al médico, preocupado por el persistente dolor que sufría el pequeño. Allí ha recibido el inesperado diagnóstico: “Algo dentro me decía que ya era hora de llevarle. Y efectivamente, tiene una fractura en el radio. Le han escayolado el brazo”.

Páramo no puede evitar sentir cierta culpa por no haber llevado a su hijo antes al médico, algo que ha ocurrido a millones de padres en todo el mundo y que forma parte del proceso de aprendizaje sobre la crianza, pero que no por eso resulta menos doloroso para los padres, aunque Páramo confiesa que lo que más le ha dolido no ha sido eso.

“Lo que más me ha dolido ha sido ver cómo, en lugar de reprocharme nada, se le ha iluminado la cara cuando le han dicho que le pondrían la escayola. Me pesa este mundo que tantas veces me distrae. Me pesa no haberle escuchado antes. Me pesa no haber estado más atento”, lamenta el influencer.

Aun así, Páramo es consciente de que la crianza no viene con libro de instrucciones y que como humanos, los padres también cometen errores: “Pero también sé que hacemos lo que podemos. Que a veces fallamos. Y que lo único que nunca puede faltarnos es el coraje de mirar a los ojos y pedir perdón. Sin excusas. Con amor”.