Marisa Jara sorprende en redes: “Mirar mi cicatriz me da muchísima felicidad”

Marisa Jara está viviendo uno de los mejores momentos de su vida ahora que los resultados de sus últimas pruebas médicas indican una gran mejoría en su estado de salud. La modelo y activista por la diversidad ha compartido en sus redes sociales una imagen en la que muestra su lado más vulnerable del que se siente tremendamente orgullosa: “Esa es la puerta por la que entró la vida”, son las palabras que acompañan a un posado en el que muestra la cicatriz resultado de un cáncer de estómago.

En una reciente entrevista a ‘Lecturas’, la modelo ha compartido todo lo que esta marca representa en su larga lucha por la que ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente 19 veces. “Hay que quererse a una misma, pero la sociedad no ayuda, en las redes la gente no para de llamarte gorda'', expresó así al citado medio.

Ahora, lejos de ser repudiada por su aspecto físico ha conseguido un gran apoyo en su perfil de ‘Instagram’, donde múltiples usuarios han comentado su última publicación para remarcar su “valor y fuerza”, siendo una mujer preciosa que ha tenido que sobrevivir los últimos años. “Mirar mi cicatriz me da muchísima felicidad”, comparte en su mensaje dando a entender que esta fue utilizada como cesárea para el nacimiento de su hijo Tomás en abril de 2022.

Y es que tras su aparición en ‘Desnudos por la vida’, programa en el que compartió escenario con Anabel Pantoja, Jenny Llada, Pablo Carbonell, Laura Matamoros, Soraya Arnelas y Nicolas Coronado, ha conseguido una gran popularidad que se traduce en nuevos usuarios que la siguen en sus perfiles sociales. En ‘Instagram’ ya alcanza los 883.000 seguidores, de entre los que hay muchas nuevas personas que no conocen la historia completa de la modelo y le preguntan sobre el motivo por el que su cesárea es vertical y no horizontal. “La cicatriz es de un cáncer de estómago que tuve en 2018 y otro de ovarios este año, como ya la tenía para no hacerme más también me hicieron la cesárea por ahí”, explica Jara en sus redes.