Marta Riesco manda una carta pública a Diego Arrabal y le hace una petición: "Coge aire y pide ayuda"

Marta Riesco y Diego Arrabal están protagonizando desde hace un tiempo una guerra mediática a través de sus respectivos canales de difusión. Después de que la expareja de Antonio David expusiera algunas de las frases que le dedicó el paparazzi en uno de sus vídeos, Arrabal le contestó con un polémico vídeo en silencio de más de 8 minutos de duración Titulado "Todo lo que tengo que decir de Marta Riesco", colgó un vídeo sin ninguna declaración y con una música de fondo. Muchos de sus seguidores aplaudieron esta respuesta y, después de unas horas sin pronunciarse, la periodista le envió una carta a través de un story de "Instagram".

"Querido Diego Arrabal: Piensa. Frena, Coge tus vídeos, analiza cada palabra que me has dedicado, cada frase, cada humillación...", ha comenzado diciendo Marta Riesco. "Como tú dices, eres padre. Yo también tengo uno que sufre con cada cosa de mi y cómo la dices", ha expuesto. "Te recuerdo que todo vino por una información que te dije que era falsa y tú no pudiste demostrarla. Ya llevas cuatro vídeos atacándome. Tu ego hizo que me humillaras y dieses a entender cosas que no quiero ni repetir. Ahora dices que soy la mala, que soy mal persona. ¿Lo que he hecho? Poner tus vídeos frente a mi audiencia y defenderme de cada ataque dañino que ha venido por tu parte a golpe de #stopacoso. Os creéis impunes pero a vosotros también os tiene que llegar quien os diga las verdades a la cara". Para terminar, la exreportera le ha hecho una petición: "Sé que estás en un mal momento. Reflexiona. Coge aire y pide ayuda al igual que hice yo".

Una vez publicada esta carta, Marta Riesco ha seguido con su vida y ha hecho las maletas para irse de viaje a Canarias. La joven no va a dejar que esta guerra mediática con Diego Arrabal ensucie el momento que está viviendo y ha continuado con su trabajo de influencer.