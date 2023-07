La inesperada respuesta de Diego Arrabal a Marta Riesco tras su última polémica

Diego Arrabal y Marta Riesco mantienen una guerra mediática desde hace mucho tiempo. La expareja de Antonio David fue la última en responder públicamente al paparazzi después de sus últimas declaraciones sobre ella y colgó un post en su perfil de "Instagram" del vídeo en el que Arrabal aparecía hablando de la periodista en en términos peyorativos como "dime cuántos amigos tienes" o "yo creo que tiene más de una carrera, una la estudió en la universidad y la otra la has aprendido". Riesco ya anunció este fin de semana que iba a tomar acciones legales contra Arrabal y después de los últimos movimientos de la exreportera, el pararazzi no ha dudado en responder a Riesco en su canal de youtube con un inesperado vídeo que no ha dejado indiferente a nadie.

Diego Arrabalha publicado un vídeo respondiendo a la periodista que se titula "Todo lo que tengo que decir de Marta Riesco", pero sorprendentemente, es un clip audiovisual de 8 minutos de duración en el que solo suena una música de fondo y no hay ninguna declaración. El paparazzi ha preferido guardar silencio y no dar su opinión sobre los últimos movimientos de la exreportera. Siempre tan sincero y polémico, Arrabal ha sorprendido con un chocante vídeo y las reacciones no se han hecho esperar. Todos los fans del comunicador han llenado el tablón de mensajes de Youtube con mensajes de apoyo por esta decisión del paparazzi.

Marta Riesco no ha reaccionado a la última respuesta de Arrabal y, de momento, ha continuado con su trabajo en redes y su famosa "Operación Buenorra", haciendo caso omiso al video en silencio del paparazzi. Eso sí, al igual que el comunicador, la exreportera de Telecinco siempre se ha mostrado muy clara y sin pelos en la lengua en redes y no sería de extrañar que, en las próximas horas, responda públicamente a Arrabal.