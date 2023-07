Marta Riesco estalla contra Diego Arrabal y advierte: "Voy a tomar medidas legales contra él"

Marta Riesco y Diego Arrabal mantienen una guerra mediática desde hace una larga temporada y la periodista ha anunciado que tomará medidas legales contra él. Este fin de semana, el paparazzi ha hablado de la exreportera de "Fiesta" en unos términos que no ha sentado nada bien a la expareja de Antonio David. Después de escuchar las declaraciones de Arrabal, Riesco se pronunció públicamente a través de su perfil de "Instagram" y denunció la situación a la que dice estar sometida.

La periodista aseguró que las palabras del paparazzi "le dan risa" y que "lo único que puedes contar es que yo en un ejercicio de confianza hacia ti te llamé para contarte ciertas cosas de cómo me encontraba y varias informaciones". "La única que se ha mantenido leal a sus principios se llama Marta Riesco", sentenció la expareja de Antonio David. Está muy cansada de que Arrabal se ría de sus problemas de salud mental y ha estallado contra él. "Es de vergüenza que te jactes de problemas de salud mental porque vienes del mismo sitio que yo", dijo, pidiéndole demostrar "todas esas conversaciones que yo he tenido con jefes de revistas y todo lo que estás inventando".

"Voy a tomar medidas legales contra él", confesaba Riesco, cansada de que Arrabal la humille públicamente. La periodista no ha dudado en colgar el vídeo en su perfil en el que aparece el paparazzi hablando de ella en términos peyorativos como " "dime cuántos amigos tienes" o "yo creo que tiene más de una carrera, una la estudió en la universidad y la otra la has aprendido". Después de exponer públicamente esta situación, la exreportera ha recibido multitud de mensajes de apoyo y de cariño. Las Mellis, que fueron excolaboradoras de "Sálvame", han apoyado públicamente a Marta Riesco desde su perfil y no han dudado en cargar conta Arrabal: "¿Se puede ser más sinvergüenza que tú? Y encima este gran periodista tiene restringido que lo mencionen en redes... Te mereces una pedazo de demanda, no todo vale Diego Arrabal. Para dar ese contenido no tienes vergüenza. Todo nuestro apoyo incondicional a Marta Riesco".