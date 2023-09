Nagore Robles tendrá que pasar por quirófano

La presentadora y colaboradora televisiva tendrá que hacer un parón y tomarse las cosas con más calma. Mediante sus redes sociales, la que fue concursante de ‘Gran hermano’ ha compartido con sus seguidores su estado de salud acompañado de un mensaje en el que se carga de valor para explicar que si bien “no es nada grave” sí sería algo que “no me lo quito de la cabeza”, ha compartido en sus historias en redes, pero sin hacer mayor hincapié en ello.

Comunicado de Nagore Robles sobre su estado de salud Instagram

Su primer comunicado lo ha acompañado con una imagen que le “hace sonreír que siempre viene bien”, arrancaba su mensaje para seguir contando que había recibido los resultados de una resonancia magnética y “la charla que tuve con mi fisio no era lo que me esperaba”. Aunque los especialistas tengan claro los pasos que deberá seguir, no cabe duda de que es algo que le preocupa y no consigue quitárselo de la cabeza.

No es la primera vez que su espalda le da una llamada de atención, y es que el ritmo frenético que lleva le ha acabado pasando factura. Los fuertes dolores musculares que lleva sintiendo últimamente le han hecho tener que permanecer inmóvil varios días en el viaje que hizo este año a Guatemala y Costa Rica. Por este motivo no quiso dejar pasar más el tiempo y decidió buscar ayuda profesional y relajar un poco su actividad.

Aunque en un primer momento no se encontraba con las energías suficientes para hablar, se ha armado de valor y ha publicado una imagen en su perfil para explicarle a sus seguidores cuáles serán los pasos que tendrá que seguir.

“Esta foto es de una hora antes de saber qué tengo en la espalda. Estaba muy feliz porque venía de recoger las llaves de mi nueva casa”, ha comenzado relatando para dar paso a la difícil noticia que quería compartir. Una vez que han visto en la resonancia el diagnóstico ha sido claro para aquellos que llevan años tratando sus lesiones: “disco deshidratado y una hernia discal. ¿La solución? Una microcirugía para limpiar bien la zona, y si no mejora habría que hacer una segunda para poner una placa de titanio entre los discos, pero vamos paso a paso y a pensar en positivo” prosigue relatando sin perder el optimismo.

Nagore Robles, pese a los dolores musculares, está viviendo un momento de su vida en el que tiene muchas energías y ganas de seguir haciendo cosas; sin embargo, tendrá que pausarlas para seguir las indicaciones de los profesionales en los que ha confiado.