El Cordobés, a la caza del ladrillo en Madrid, tras despedir a Mr. Voltio

Tras su negocio eléctrico fallido busca invertir en la capital con su empresa inmobiliaria y activos de más de 4 millones de euros. Dice un viejo aforismo que «dinero llama a dinero». No todos los inversionistas en las grandes capitales son de LATAM. Existe otra especie patria que también busca invertir en el real estate. Ricos bien posicionados que buscan oportunidades de rentabilizar a corto plazo su fortuna. Es el caso de Manuel Díaz «El Cordobés». El diestro lleva varios meses peinando la capital para invertir a la busca de inmuebles donde rentabilizar el «cash». El propio torero -ya retirado- lleva un tiempo visitando los pisos con las inmobiliarias de la zona, que se sorprenden de lo claro que tiene su idea de inversión: un piso de tamaño medio, no exageradamente grande, en buen estado y listo para comprar (y alquilar) si el precio se ajusta lo suficiente para rentabilizar de inmediato.

El ladrillo es una buena opción siempre. Un valor seguro que ofrece buenas oportunidades si el comprador tiene liquidez. Y «El Cordobés» la tiene. Más aún después de su último negocio frustrado de la energía. El diestro invirtió con varios socios creando su propia empresa comercializadora, Grupo ADI Energía SL, pero el negocio acabó mal, a pesar de las risas que conllevó a la audiencia cuando le entrevistaron en «El Hormiguero» y confesó que sus hijos le llamaban Míster Voltio por la inversión que había hecho en energía. La empresa, creada en julio de 2020 y que llegó a facturar 1,1 millones de euros, presentó el pasado 24 de enero el concurso voluntario de acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla por una deuda total de 145.626,42 euros, según informaba «El Español».

Manuel Díaz, 'El Cordobés' Gtres

El diestro sevillano, que poseía el 33,33 por ciento del capital social de la sociedad, se vio obligado al concurso ante la situación de quiebra técnica de la sociedad. Tras unos años de vaivenes en los que los números rojos comenzaron a aflorar en el balance, la empresa le adeudaba a Manuel 38.896,48 euros, a través de la sociedad Promociones Inmobiliarias La Rana 2007 SL (la empresa con la que gestiona su participación en el negocio). Junto a «El Cordobés» figuraban otras cuatro sociedades a las que se le debía dinero, entre ellas la entidad bancaria Caixabank, que figuraba en el concurso como acreedor por un importe de casi 15.000 euros. Finalmente, después de unos meses de administración concursal, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla decretó, a finales del mes de marzo, la liquidación definitiva de la empresa por «inexistencia de créditos» para satisfacer las deudas con los acreedores.

Salas de espectáculos

No es la única empresa del extorero. Desde sus tiempos en las plazas Manuel administra El Cordobés Segundo SL, un nombre con dedicatoria a su padre, que por aquel entonces no lo reconocía como hijo. Dedicada hoy a la gestión de salas de espectáculos, la sociedad es propiedad de Tauro Cordobés SL, el holding de empresas que aglutina su patrimonio fuera de las plazas de toros. El negocio no es todo lo próspero que cabría esperar. Pese a que Tauro Cordobés facturó 31.794 euros en 2023, el último dato contable confirmado, la empresa declaró pérdidas tras impuestos por valor de 59.000 euros. La solvencia de la misma no corre peligro a tenor de sus números, ya que declara poseer activos por 2,7 millones de euros. Bajo este paraguas empresarial también fundó Manuel Díaz El Cordobés SL, una empresa dedicada a la organización y promoción de espectáculos taurinos y el apoderamientos de toreros.

La sociedad de «El Cordobés» cuenta con más de 1,5 millones para sus futuras inversiones en inmuebles

La empresa, que el ex matador administra mancomunadamente junto a su mujer, Virginia Troconis, es gestionada por su hermano José María, que ocupa el cargo de gerente. Radicada en Sevilla, la empresa está dedicada a la nueva vocación del ladrillo del diestro. Bajo el epígrafe del «alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia» la empresa aún tuvo en 2023 un tímido recorrido. Pese a declarar que no tuvo ventas, obtuvo beneficios por valor de 38.290 euros por el cobro de rentas. Lo más destacable de la misma son los activos que maneja para invertir. Según la propia información pública de esta entidad, la sociedad de «El Cordobés» cuenta con más de 1,5 millones para sus futuras inversiones en inmuebles. Una cantidad que, sumada al resto de activos de sus empresas, le ha convertido en el nuevo inversor a la caza de inmueble en el milla de oro madrileña, la sevillana y la que se tercie.