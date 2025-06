Ana Obregón tiene claro qué hay detrás de la denuncia de Paloma Lago por agresión sexual

La familia de Paloma Lago está “destrozada” e “impactada” por la noticia. La presentadora ha presentado una denuncia por supuesta agresión sexual en contra de Alfonso Villares, quien fuese hasta ayer el conselleiro do Mar de la Xunta de Galicia, hasta que presentó este miércoles su dimisión en una comparecencia pública. Aquí, frente a los medios, defendía su inocencia frente a las acusaciones de la también modelo, entendiendo necesario dejar su aforamiento y su cargo para así centrarse en la batalla judicial que se le avecina.

Aunque la protagonista guarda silencio, poco a poco se van conociendo más detalles de lo sucedido. No tanto qué pasó en su domicilio de Ferrol a finales del año pasado con el que fuese su pareja, sino algunas pistas que hacen comprender el alcance de su acusación. Por ejemplo, que hay un testigo clave que ya ha sido citado a declarar y cuyo testimonio será clave en la investigación, su propio sobrino, que confirma que “yo presencié algo, pero no quiero decir el qué”. Pero también Ana Obregón ha roto su silencio para arrojar luz sobre lo acontecido a quien fuese su cuñada, exmujer de su hermano Javier García Obregón.

Paloma Lago en una imagen de archivo Gtres

Ana Obregón desvela cómo está Paloma Lago

Los hechos se remontan al 27 de diciembre de 2024 y días después se presentó la correspondiente denuncia. No ha sido hasta cinco meses después que ha estallado la noticia, mientras la protagonista guarda un férreo silencio. Quiere que todo se resuelva en los juzgados y no hacer espectáculo de lo que define como una agresión sexual que, al parecer, presenció su sobrino. Ha continuado con su agenda social y sus compromisos laborales, sin saberse que guardaba un secreto tan desagradable como este presunto delito que le hará batallar en los tribunales, donde ha ratificado la denuncia y se ha iniciado la investigación.

Sobre todo esto ha hablado su excuñada, Ana Obregón, que no duda en calificar todo esto como “tremendo” desde el plató de ‘Y ahora Sonsoles’. La colaboradora mantiene muy buena relación con la exmujer de su hermano y madre de su sobrino Javier, de quien es madrina. Con él ha hablado y ha querido transmitir su conversación desde su puesto en Antena 3: “Cuando ocurre un hecho tan delicado, tan doloroso, tan malo para la familia, para el entorno, para los padres, para tus hijos… a mí lo que me preocupa, porque son parte de mi familia, es cómo se encuentra. Yo he escrito a Javi esta mañana, por supuesto, es mi ahijado, y le he dicho que tiene todo mi apoyo, y que lo que necesite, aquí estoy. Para un hijo esto es tremendo”.

“Yo conozco a Javi, es tan fuerte como su madre, se lo guarda. Me ha dicho que muchísimas gracias por el mensaje de apoyo, que un beso muy fuerte y que ya está. Que está tranquila y no va a decir nada, porque quien tiene que hablar ahora mismo es la justicia. Un tema tan delicado y tan difícil… hay dos personas, no hay nadie más. ¿Cómo lo demuestras? Paloma Lago está con la tranquilidad de saber que ha hecho lo correcto”, concede Ana Obregón, que sabe lo mal que lo está pasando ahora la familia, que hace piña en torno a la presentadora.

Ana Obregón también ha tratado de ponerse en contacto con la propia Paloma Lago, pero le ha sido imposible: “Seguramente necesitará alejarse un poco de los medios y estar tranquila”, reconoce, a la vez que tiene muy claro qué hay detrás de esta denuncia que su excuñada ha llevado con total discreción: “Si Paloma sigue adelante con esta denuncia, en este momento, es porque hay algo importante detrás”, sentencia. Y es que señala que está baja de ánimos por la muerte de su padre y preocupada por su madre, a quien le ha afectado también mucho el suceso por el que ha tenido que pasar su hija con Alfonso Villares y a quien apoya incondicionalmente, como hacen ahora todos en la familia. También Ana Obregón.