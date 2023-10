Un nuevo informe de la defensa de Daniel Sancho cuestiona la premeditación del crimen

Daniel Sancho continua encarcelado en la prisión de Koh Samui a la espera de la celebración del juicio por el presunto asesinato de Edwin Arrieta el pasado mes de agosto en Tailandia. Después de que el sumario del crimen haya llegado a la Fiscalía, el gabinete del equipo legal del cocinero ha desarrollado un dosier que podrá ser crucial para su futuro. Firmado por el despacho Balfagón-Chippirrás, el documento cuestiona la premeditación del asesinato de Arrieta. El diario "El Mundo" ha sido el encargado de desvelar esta informe, determinante en el futuro del hijo de Rodolfo Sancho.

En el dosier, se analizan las conclusiones a las que llegaron las autoridades tailandesas. El equipo legal de Sancho señala que todo lo que adquirió son "elementos ocasiones" que puede comprar por su trabajo de chef: "La utilización de este tipo de sierras en la cocina tailandesa es muy amplia… El cuchillo que la policía nos enseña se corresponde con un cuchillo de similares características de los utilizados habitualmente por Daniel en la cocina".

"Dentro de las muchas aplicaciones en cocina, el cuchillo, la sierra y la tabla también se usan para tratar con el durian -una fruta muy popular en el país- o abrir cocos, entre otros… Si quiere (Daniel) descuartizar un cadáver, en base a sus conocimientos como chef, no compra la sierra que señala la Policía; hubiera comprado la sierra propia utilizada en cocina para cortar piezas de carne", apunta el informe. Además, señalan que el ticket de la compra de las sierras no ha sido localizado y que las bolsas en las que fue encontrado Edwin Arrieta no corresponden con las del establecimiento donde adquirió las herramientas.

Daniel Sancho será juzgado en Tailandia por el crimen de Edwin Arrieta, asesinato que él mismo confesó a las autoridades tailandesas a principios de agosto. Aunque aún no hay una fecha fijada, se espera que el juicio se celebre a principios de 2024. La defensa del hijo de Rodolfo Sancho está trabajando arduamente para que el joven se libre de la pena capital, la peor condena a la que se enfrenta.