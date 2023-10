La mentira que Edwin Arrieta contó a su entorno para viajar con Daniel Sancho a Tailandia

Mucho se ha publicado ya sobre la relación difusa que mantenía Daniel Sancho con Edwin Arrieta. Algo que no solo ha sorprendido al entorno de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, sino también en el propio del cirujano colombiano. Así lo ha manifestado en la tarde de este martes Viviana, una de sus mejores amigas, que se ha sentado en el plató de ‘Y ahora Sonsoles’ para recordarle. Han hablado sobre sus años juntos, sus últimos recuerdos y cómo ha sido para ella la pérdida de un ser tan querido. Pero también ha querido mostrar que no conocía tanto a su amigo como pensaba, pues hay cuestiones de su vida de las que no tenía la menor constancia.

Story de la cuenta 'Justicia para Edwin Arrieta' Instagram

Todas las personas del círculo íntimo de Edwin Arrieta destacan lo buena persona que era, siendo especialmente generoso con su familia. Velaba por todos, pero también sabía hacerse querer con su sentido del humor y sus ganas de comerse la vida a grandes bocados, pero se le truncó el 2 de agosto en Tailandia. ¿Cómo surgió la idea de viajar al país asiático junto a Daniel Sancho? Esto es lo que se preguntan ahora muchos de sus seres queridos, pues no sabían que sus planes de viaje incluyesen al joven con el que mantenía una relación en secreto desde hacía un año y con el que tenía planes de contraer matrimonio.

Ahora, su amiga ha querido dejar claro cómo llegó a su conocimiento la existencia de Daniel Sancho y la mentira que su amigo contó a todos para justificar su viaje a Tailandia. “Iba a pasar unos días, a hacer un curso de Muay Thai. Él dijo que iba con sus amigos españoles, en plural”, destaca Viviana cómo deliberadamente se ocultó el plan real de la pareja. A ella no le extrañó y no hizo más preguntas al respecto, le deseó que se lo pasase bien y ya hablarían a la vuelta sobre la experiencia: “Yo nunca le pregunté quiénes eran, ya luego supimos que era solo Daniel Sancho”. Vivian reconoce que “estaba muy feliz y muy ilusionado con este viaje”.

Pero la amiga de Edwin Arrieta tampoco tenía constancia de la orientación sexual de su mejor amigo: “Ni a nosotros nos importó ni nunca nos dijo nada”, reconoce. No sabía de la vida privada del cirujano, ni que llevaba un año manteniendo una relación con Daniel Sancho, en la que se incluía sexo y negocios. Este último punto sí que lo comentaba en su entorno: “Él estaba súper emocionado y feliz con expandir el negocio de las hamburguesas”.