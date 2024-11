Roro responde a Pablo Iglesias tras haber sido criticada por colaborar Revuelta: "Nos comentaron que era una asociación financiada por Vox y no me importó"

La tiktoker Roro ha vuelto a acaparar todos los titulares de nuestro país tras haber colaborado coma voluntaria este fin de semana con la organización Revuelta junto a su novio Pablo. La pareja ha querido aportar su granito de arena con los afectados de la DANA y acudieron a la asociación liderada por Jesús de Blas que está ligada a Vox.

Después de que se viralizasen las imágenes de Roro y Pablo colaborando en la recogida de alimentos organizada por la organización Revuelta, algunos usuarios de X -anteriormente Twitter-, han sido muy críticos con la pareja por colaborar con una asociación "neonazi". Pablo Iglesias, de hecho, incluso le dedicó un artículo en Diario Red y la humorista Ane Lindane cargó duramente contra ellos. "¿Os acordáis de Roro, la chica que cocinaba para su novio y los amigotes de este? Pues está colaborando con los Nazis de Revuelta. Qué sorpresa que detrás del papel de novia dócil, sumisa y complaciente se escondiste una jodida nazi", escribió la actriz sobre la tiktoker.

Tras el revuelo mediático, Roro no ha dudado en dar un paso al frente y contestar a todos los que la han criticado este fin de semana por colaborar con Revuelta. Muy tajante, la joven se ha defendido a través de un vídeo, explicando lo ocurrido. "Yo todo esto no tenía ni idea de quiénes eran, yo pensaba que era una ONG. Estuvimos tres minutos y nos metieron en un trailer para Valencia. En el trailer nos comentaron que era una asociación financiada por Vox y la verdad es que no me importó, no le veo el problema. ¿Por qué? Porque la gente estaba ayudando y eso es lo que hace falta ahora mismo, ayuda. Yo he aceptado una ayuda que se me proporcionó y que nadie me había querido dar y ya está", explica Roro sobre la organización que le prestó sus servicios para ir a Valencia a ayudar, muy agradecida. "Ahora, gracias a eso, estamos aquí en el campo de levante cocinando más de 15.000 raciones al día para la gente necesitada, con más de 260 personas sin afiliaciones políticas, sin ideologías de ningún tipo, para gente necesitada, sin importar etnia, nacionalidad, sexo, género, orientación sexual o cualquier cosa. Estamos repartiendo a todo el mundo", finaliza la Roro, zanjando el asunto.

Ofelia Hentschel, exconcursante de "Masterchef" y una de las chef de la iniciativa de Roro, también ha cargado duramente contra Pablo Iglesias tras su tweet en Instagram. "Pablo Iglesias, al que no se le ve ni con neonazis ni con perroflautas cocinando aquí o limpiando el barro el barro es a ti, das asco", ha escrito la influencer, muy molesta por las palabras del fundador de Podemos.

Ofelia Hentschel responde a Pablo Iglesias en Instagram Instagram

"Roro, solo estás ayudando y yo soy testigo de ello. Basta ya de política. No me gusta ningún político y menos después de lo que han hecho en Valencia", ha escrito a continuación la chef junto a la respuesta de Roro a Pablo Iglesias.