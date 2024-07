Quién es Roro, la tiktoker “más codiciada de España” a la que acusan de “mujer sumisa” por cocinar para su novio

"Ahora mismo es la más codiciada de España", dice Pablo, su pareja. Habla de la ya conocida como 'Roro', una joven tiktoker española que ha capturado la atención de millones de usuarios en redes sociales por su contenido un tanto peculiar. Con más de 3 millones de seguidores en TikTok y vídeos que superan los 50 millones de visitas, Rocío Bueno se ha convertido en un fenómeno viral en tiempo récord.

Su fama se debe a una serie de vídeos en los que comparte recetas que hace con sus propias manos completamente desde cero para su novio, Pablo, en las que suele comenzar con frases como: "Hoy a Pablo le apetecía...", "Pablo me ha pedido...", "Hoy le he preguntado a mi novio qué le apetecía comer".

De 22 años, se define a sí misma como una apasionada de la moda y la cocina. Dice ser una "creadora de contenido" más que una influencer. A través de sus redes sociales, documenta cómo elabora cada ingrediente y receta minuciosamente, desde unos pappardelle con ragout de pato hasta unos cereales, con lo que eso implica: hacer la mantequilla, la masa de los cereales, el arroz inflado de chocolate, hornear, etc.

"No me considero una mujer sumisa"

Los vídeos de Roro han despertado un intenso debate en las redes sociales, tanto con admiración como con críticas. Muchos acusan a la joven de promover una imagen de mujer tradicional y sumisa, alineándola con el movimiento 'tradwife', que aboga por un rol más conservador de la mujer en la sociedad. Esta tendencia, con más arraigo en Estados Unidos, ha encontrado en Roro un ejemplo que ha provocado discusiones sobre el papel de la mujer de hoy en día en España.

Sin embargo, Roro ha rechazado estas etiquetas. En una entrevista en el podcast de Sr. Wolf, presentado por Juan Ramón Lucas, ha aclarado que su contenido no debe interpretarse como una defensa ni un ejemplo de la sumisión femenina, sino como una expresión de su amor por la cocina y su relación con Pablo. "No soy una mujer sumisa. No estoy para servir a Pablo", defiende.

Además, asegura que los usuarios se montan sus propias "películas" porque todo resulta mucho más sencillo de lo que parece. "Estoy haciendo una receta para mi novio, no significa que las mujeres se tengan que poner a cocinar, que los valores tradicionales sean los mejores ni que yo sea una ama de casa".

"Hay mujeres que me gritan por la calle que soy una esclava", ha contado en los mismos micrófonos. También que está haciendo daño al colectivo feminista, del que ella dice sentirse partícipe, siempre que se entienda como "la igualdad de hombres y mujeres".

"Tiene mucha personalidad y muchos talentos", dice Pablo, de la misma edad, para referirse a su novia durante la entrevista. Además de sus habilidades culinarias, Roro ha demostrado ser una persona creativa en otros ámbitos. En sus redes, también ha compartido vídeos dónde confecciona su propia ropa (para ella misma) o un libro desde cero (como regalo de cumpleaños para Pablo).

Roro enfatiza que su perfil en TikTok es una representación artística y que su vida personal no se reduce a complacer a su novio. Asegura que su relación es de mutua admiración y respeto, y que sus videos son una forma de entretenimiento que no debería ser interpretado como un modelo de vida.

"No creo que sea una apología a los valores tradicionales", ha subrayado, sugiriendo que su intención es simplemente crear contenido, consciente de que su personaje en TikTok se ha convertido "un meme".