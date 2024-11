Quién es Rubén Gisbert, el polémico reportero de "Horizonte" que ha sido pillado manchándose de barro

El colaborador de "Horizonte" Rubén Gisbert se encuentra en el ojo del huracán mediático y es uno de los protagonistas del día tras viralizarse un vídeo grabado por un vecino de Paiporta afectado por la DANA en el que aparece manchándose de barro antes de una conexión en directo. Tras la polémica, Iker Jiménez no ha tenido más remedio que emitir un comunicado oficial pronunciándose sobre el asunto y desmarcarse de Gisbert.

"Estoy perplejo. Un vídeo de Rubén Gisbert, persona nacida allí, me ha amargado el día. Mancha una labor encomiable que estamos haciendo y no nos merecemos. Tomaré mis medidas. Jamás en la vida he obligado a nadie a mancharse y dramatizar", comienza diciendo el presentador de "Horizonte" en un vídeo que ha colgado en sus redes. "Estoy profundamente disgustado y, de verdad, no alcanzo a entender por qué, cuando mi equipo sabe que jamás damos indicaciones porque no hay guion", continúa, anunciando que tomará "una medida directa y recalcitrante" hacia su colaborador: "Le diré que no contaré contigo porque me has fallado. Qué necesidad hay de exagerar esto".

Rubén Gisbert, tras la respuesta de Iker Jiménez, también ha explicado en redes lo ocurrido. Según el colaborador, "es completamente mentira. Está siendo viralizado por quienes quieren desacreditar esta labor. Era previsible, ya que nuestra acción está molestando a ciertas personas. No estoy aquí ni por fama ni por intereses personales". "Quiero aclarar que no soy reportero ni me dedico al mundo de la comunicación. Soy divulgador y activista, me enfoco en la acción política. Ayer, durante la conexión desde el garaje, intentamos hacer un directo, pero no había cobertura en la zona, así que salimos al exterior. Por eso en el vídeo digo que "tenemos cuatro horas, nos dará tiempo", ya que estábamos evaluando cómo proceder.

En el vídeo se me ve limpiándome el barro. Esto es porque ya había estado en el garaje. Cuando se ve que limpio mis rodillas, es simplemente porque, al salir de nuevo, me tocaba interactuar con vecinos y no quería estar cubierto de barro. No fue intencional, pero entiendo que pudo interpretarse de forma errónea. No estoy acostumbrado a estas situaciones de transmisión en directo", se intenta justificar sobre su actuación.

Quién es Rubén Gisbert

Gisbert se ha convertido en el protagonista del día y todas las miradas están puestas en él. Aunque a muchos no les sonará su nombre, el joven es una cara conocida en los medios de comunicación y cuenta con más 163.000 seguidores en Instagram.

Rubén Gisbert es un abogado y jurista valenciano de 34 años. El joven desempeñó un papel fundamental durante las revueltas estudiantiles de 2008 contra el "plan Bolonia" en la Facultad de Humanidades. Gisbert lideró el movimiento y unificó las protestas más allá de las afiliaciones sindicales e ideológicas. Tras graduarse en Derecho, el valenciano continuó con su labor divulgativa y ha escrito como columnista de opinión en el periódico "El imparcial" y desde su canal de Youtube, con el que saltó a la palestra mediática.

En 2020 Gisbert fundó la Junta Democrática de España, una asociación civil que busca restablecer los valores originales de la transición española hacia un régimen político democrático elegido por el pueblo. El abogado valenciano se hizo famoso por su discurso, con el que promovía la abstención y cargaba contra los ciudadanos que ejercían su derecho al voto en comicios electorales.

Finalmente, Gisbert dejó Junta Democrática y fue duramente criticado tras desvelar sus intenciones de presentarse a las elecciones generales. En 2023, el colaborador de "Horizonte" fue detenido mientras protestaba en Ferraz, en una de las manifestaciones que se organizaron contra Pedro Sánchez y fue uno de los jóvenes que acampó contra el Congreso de los Diputados.