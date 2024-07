Llevo dos semanas que parezco Willy Fog sin parar de viajar. El fin de semana pasado estuve en la famosa fiesta de «El Turronero». Me había invitado dos veces anteriormente, pero la verdad es que, al no ser persona muy conocida para mí, no tenía muy claro si debía ir. Me comentaban que eran fiestas enormes con muchísima gente, y todos estaban encantados. Cuando recibí la invitación para asistir a la comunión de su nieta Carlota, y dado que muchas amigas y amigos que ya conocían esos «saraos» me animaron, decidí aceptarla. Tenía curiosidad, y la sigo teniendo, del por qué ese despliegue de generosidad y cómo consigue que actores, cantantes, empresarios y políticos no se pierdan una, acompañándole a él y a su familia, sin faltar a una de sus citas.

José Luis Fernández, que así se llama este hombre tan único y especial, es absolutamente encantador y cariñoso y, con mucha sencillez y humildad, te cuenta sus orígenes, como cuando iba con sus padres por las ferias vendiendo turrón (de ahí ese nombre tan evocador y tan dulce como «El Turronero»). El viernes llegué a Jerez al atardecer. Allí me esperaba un coche para trasladarme al hotel donde organizó una cena con unas cuatrocientas personas y buenísimo flamenco.

Carmen Lomana entre las mejor vestidas en la lista de invitados a la comunión de la nieta de 'El Turronero' Gtres

En esa cena es, según las malas lenguas, que yo tuve un enfrentamiento con Bertín y él, muy «cabreado», se marchó. Totalmente incierto. Simplemente, al ver que estaba en una mesa al lado de la mía, le saludé por educación y porque éramos amigos de hace tiempo. Él me negó el saludo. No debió gustarle cuando, en su día, comenté lo incomprensible de su actitud con esa pobre chica llamada Gabriela Guillén, con la que salió mucho tiempo y se quedó embarazada.

Bertín no se da cuenta que él es su mayor enemigo cada vez que ha hecho una declaración sobre el tema de su posible hijo. Demasiada arrogancia y falta de respeto hacia una mujer mucho más joven que ha sido su novia.

La prensa y los medios de comunicación han contado y escrito cosas completamente sacadas de contexto, falsas y sin ningún rigor sobre el encuentro con él. Espero de una vez por todas que quede aclarado.

Ortega Cano, El Turronero, Bárbara Rey y Bertín Osborne durante la comunión de la nieta del empresario en Jerez de la Frontera Instagram

Al día siguiente fui a la comunión de Carlota, la comulgante , en la Iglesia de San Miguel de Jerez. Fue una ceremonia preciosa a la que siguió la gran fiesta. Se montó una feria como la mejor de cualquier pueblo. Había una tómbola, una pista de hielo y puestos con todo tipo de cosas ricas para tomar, incluido un puesto de turrones, y una enorme carpa donde se sirvió un almuerzo para 1.500 personas aproximadamente, con un escenario gigante en el que había espectáculo y música sin parar. Yo me fui a las 12 de la noche, después de ver la preciosa actuación de Pitingo y su grupo.

Esa comunión de la pequeña Carlota pasará a la historia. Por cierto, el padrino del bautizo de la comulgante fue el exbanquero Mario Conde, que en algún momento de la velada ejerció de maestro de ceremonias. Este encuentro con personas tan transversales fue pura sociología.