Los sábados de Lomana: Una Begoña descocada y unas royals contrapuestas

Hoy escribo desde Calahorra, en La Rioja. He venido invitada a un estupendo festival de música que se llama Gran Reserva y de paso, a comer divinamente pues en esta bendita tierra riojana . Aquí se dan las mejores verduras del mundo, que se unen a las grandes cosechas de vinos, que siempre han sido pioneros en nuestro país.

Por si gustan, este fin de semana actuarán Melendi, La Oreja de Van Gogh, Luis Fonsi, Edurne, Bustamante, Álex Ubago, Mikel Erentxun, así que lo pasaré divinamente y bailaré todo lo que pueda con Fonsi. Qué gente tan abierta y cariñosa son los riojanos. Calahorra tiene una historia impresionante que les invito a conocer . Fue una de las ciudades más importantes durante el imperio romano.

Cambio de tercio, para mal. Me tiene muy asombrada la falta de respeto, cortesía y protocolo durante la visita a nuestro país del presidente de Turquía Erdogan y su esposa. Se organizó un recorrido por el museo del Prado, a petición de ella, y fue acompañada por Begoña Gómez. La mujer de Erdogan es musulmana por lo que iba vestida según su tradición, absolutamente cubierta menos la cara.

Begoña, esposa de nuestro presidente, se presentó con un vestido blanco de tremendo escote «palabra de honor» que estaba sostenido por finísimos en imperceptibles tirantes, totalmente adecuado para ir a la playa, pero no para una visita a una pinacoteca en un día más bien frío y acompañando a la mujer de un mandatario musulmán. No sé si esta desafortunada forma de proceder fue premeditada o si es que son absolutamente necios los que se encargan de protocolo en Moncloa, incluida la mujer de nuestro presidente. Imagino en los periódicos de Turquía las fotos comentando la enorme falta de respeto y yo diría desafiante actitud. Eran los invitados de un país importantísimo para nuestro gobierno y no ha podido ser más desafortunada esta actuación. ¿Será que la señora Gómez no tiene algún vestido un poquito más recatado? ¿O que, simplemente, no tiene educación?

Pasando a otro tema, los diez años de reinado de nuestro Rey. Los actos de la mañana me parecieron muy sencillos. Los estilismos de la Reina y sus hijas, sin comentarios. Podían fijarse en Kate Middelton y sus hijos siempre con un gusto extraordinario y colores que no sean contrapuestos. En los actos de la tarde, Doña Letizia iba mejor. Me gustó esa falda plisada con cuerpo negro y cinturón, pero no entendí por qué en un acto presidido por sus hijas y jóvenes que las acompañaban de la colección real ella ( la Reina) tuvo que aparecer gesticulando y parecía que dando explicaciones sobre la exposición. Felipe VI fue súper discreto y se quedó al fondo de la sala sin llamar la atención. Yo creo que Letizia tiene siempre esa necesidad didáctica de enseñar, gesticular y que se sepa que ella es un gran activo cultural para la Monarquía. Ese momento no podía perdérselo.

Sobre la financiación de Cataluña, amnistía y demás disparates y agravios comparativos hacia todos los españoles, creo que ya se está opinando muchísimo y prefiero desearles un feliz descanso de fin de semana.