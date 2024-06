Susanna Griso, Bertín Osborne, Paz Padilla o Escassi, entre los famosos en la comunión de la nieta de ‘El Turronero’

El poder de convocatoria de José Luis López, popularmente conocido como ‘El Turronero’, es innegable. Sus eventos son siempre multitudinarios, consiguiendo que sus fiestas y celebraciones congreguen el mayor número de famosos por metro cuadrado. Algo que ha vuelto a suceder con motivo de la comunión de su nieta Carlota, que ha recibido el sacramento rodeada de centenares de personas que se dieron cita en la iglesia de San Miguel de Jerez. Una cita en la que no han faltado los incondicionales amigos del empresario, que van desde políticos de primer nivel, hasta representantes de la sociedad y la cultura patria entre presentadores, actores, cantantes, modelos, jinetes, toreros o influencers.

El Turronero junto a su nieta Carlota Gtres

Una vez más, ‘El Turronero’ ha dejado claro que cuando organiza un evento nadie quiere perdérselo. Así se ha demostrado una vez más al convocar a sus incondicionales, que le han acompañado en el feliz día de su nieta Carlota. Incluso algún rostro conocido ha llegado a Jerez para respaldar el acto religioso y la celebración, a pesar de encontrarse en la cresta de la ola informativa –o la polémica-. Puede ser el caso de Bertín Osborne, quien por fin ha reconocido el hijo que tuvo con Gabriela Guillén y que llegó al acto con el semblante serio, sin muchas ganas de responder a las preguntas de los reporteros y con la única intención de estar al lado de su buen amigo, quien tanto le ha ayudado en su último entuerto mediático con la paraguaya. Al menos se mostró más animado cuando saludó a José Ortega Cano.

Bertín Osborne y José Ortega Cano Gtres

También Bárbara Rey ha acudido a la comunión, dejando a un lado por un día los problemas con su hijo, Ángel Cristo, o las polémicas que lleva arrastrando los últimos meses que le hacen refugiarse en la justicia y los psicólogos a partes iguales.

Bárbara Rey Gtres

Lo mismo sucede con María del Monte, aún a la espera de que se esclarezca qué sucedió en su casa el pasado año cuando sufrió un robo que aún le mantiene el susto en el cuerpo. La justicia determinará si su sobrino, Antonio Tejado, ha tenido algo que ver en la trama, como así sospechan las autoridades. Pero hoy era un día para celebrar y acompañó su look con la mejor de sus sonrisas.

María del Monte Gtres

Otro de los famosos que acapararon todas las miradas fue Álvaro Muñoz Escassi. Su ruptura con María José Suárez le ha colocado en la picota informativa. Aunque los rumores de crisis venían de lejos, ahora que han confirmado que han tomado caminos por separados hay voces que les acusan de montaje. Sea como fuere, el jinete no estaba muy por la labor de aclarar qué ha sucedido entre él y la modelo. Con el semblante serio esquivó las preguntas.

Álvaro Muñoz Escassi Gtres

Paz Padilla también ha hecho mucho ruido estos días, especialmente por haber defendido el embarazo de Alejandra Rubio a sus 24 años. La presentadora quería romper una lanza a su favor, pero sus declaraciones, al hablar de cómo en otras partes del mundo hay niñas que son madres a los 12, 14 o 16 años no ha sentado bien y la polémica se ceba con ella. No le ha importado lo más mínimo, al menos no ha querido que se le notase durante la velada. , especialmente por haber defendido el embarazo de Alejandra Rubio a sus 24 años. La presentadora quería romper una lanza a su favor, pero sus declaraciones, al hablar de cómo en otras partes del mundo hay niñas que son madres a los 12, 14 o 16 años no ha sentado bien y la polémica se ceba con ella. No le ha importado lo más mínimo, al menos no ha querido que se le notase durante la velada.

Paz Padilla Gtres

Susanna Griso ha vuelto a arropar a su amigo en un importante día para él. Acaparó todas las miradas y es que no es común verla en saraos sociales, como también sucede con Carlos Sobera, no muy dado a acontecimientos sociales en los que la prensa tiene un hueco reservado. Ambos presentadores se mostraron radiantes de felicidad, como también sucedía con Carmen Lomana, incondicional del empresario y que no se pierde ninguna de sus convocatorias.

Susanna Griso, Carlos Sobera y Carmen Lomana Gtres

Arantxa del Sol y Finito de Córdoba también han respaldado la comunión de la nieta de ‘El Turronero’ con su presencia. Aunque se ha hablado de crisis en su matrimonio tras el paso de la presentadora por ‘Supervivientes’, en esta cita han demostrado que su unión sigue fuerte. Ni tan siquiera las revelaciones de Ana Herminia, novia de Ángel Cristo, han logrado desestabilizar su matrimonio.

Arantxa del Sol y Finito de Córdoba Gtres

Además, entre los convocados a la comunión de la nieta de ‘El Turronero’ se pudo ver al torero Juan José Padilla, el político Albert Rivera, el político Iván Espinosa de los Monteros, la política Susana Díaz, el locutor Carlos Herrera, el ‘nietísimo’ Jaime Martínez Bordiú, los hermanos Humberto y Víctor Janeiro, con Beatriz Trapote, el cantante Pitingo, el actor Álex González, la doctora María Ángeles Grajal, la presentadora Mónica Hoyos con su hija Luna, la relaciones públicas Fiona Ferrer, entre muchos otros.