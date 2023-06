Los sábados de Lomana: Le regalamos el Falcon, pero que se vaya ¡ya!

No sé por qué nos hemos echado las manos a la cabeza y hacemos tantos aspavientos, ya deberíamos estar acostumbrados a este personaje arbitrario, egocéntrico, que no admite la idea de no gustar a nueve millones de españoles que estamos hartos y nos aburre verlo, a usted señor Sánchez, que se cree irresistible, pero ya no podemos soportar su cara, sus gestos, sus mentiras y a sus socios.

Así que de un plumazo, sin ni siquiera celebrar un consejo de ministros, se despertó el 29 de mayo dispuesto a montar «un pollo» a lo grande, para que nadie hablase de la rotunda derrota que usted personalmente, su partido y sus socios, han sufrido, y decidió convocar elecciones que sirviesen de castigo a todos los fachas perversos que no le votaron. Pensó «a estos les convocó elecciones el 23 de julio y se van a enterar. En vísperas de Santiago, todos de puente o vacaciones, porque yo soy el elegido de Dios, el más guapo, el más rico y el más feliz», como decía la canción de «Bibi».

El elegido se ha entregado a un discurso apocalíptico contra el fascismo y la derecha que quiere frenarle, detenerle a él en su gran empresa de salvar a España. Queridos lectores, miedo me dan las ultimas fotos con la mano en el pecho estilo yanqui cuando escuchan el himno de América, ojos cerrados y dos mujeres ya caducas y amortizadas escoltándole. En mi opinión está enloqueciendo y la torta que se van a llevar estoy segura de que va a ser proporcional al caos de un escenario inédito, disuasorio a la hora de ir a votar al colegio electoral con un calor veraniego que nos hará odiarle.

Bulboaca (Moldova), 01/06/2023.- Spanish Prime Minister Pedro Sanchez (R) arrives for the opening ceremony of the European Political Community (EPC) Summit at the Mimi Castle in Bulboaca, Moldova, 01 June 2023. Moldova hosts the 2nd European Political Community Summit on 01 June 2023 at the Mimi Castle. (Moldavia) DUMITRU DORU EFE/EPA

Les aseguro que esté donde esté me plantó en Madrid, o no me voy hasta haber votado y no por correo, que no me fío un pelo después de lo visto comprando votos a enfermos, a marginales, a drogadictos: no se puede tener menos ética. La campaña que nos espera será desquiciada, histérica, faltona con la única intención del juego sucio por bandera, ¡que se van a enterar quién soy yo! Solo faltaba que me quiten el Falcon, mi juguete favorito, pensará el Sr. Sánchez. Llevamos cuatro años señor presidente aguantando que nos insulte, que nos tome por idiotas, llamándonos fascistas si no pensamos como usted. Nos ha metido en el Congreso a sus socios podemitas que han sido la peor lacra junto a los bildu etarras. Si hay algo que ya no puedo soportar es esa cantinela de la izquierda de auto nominarse «progresistas», se les llena la boca con esa palabra, ¿progresistas de qué? ¿A que llaman progreso? A la ley del sí es sí? ¿A la ley del aborto con 22 semanas de gestación si se comprueba que es Down? ¿Exculpar la malversación de fondos del estado? ¿Eso es progresismo?

A veces pienso que si lo que votamos sirve para algo, lo primero que debería hacer el PP si consigue gobernar es cambiar la ley electoral tan absurda e injusta para los ciudadanos. Que solamente los dos partidos con más votos vayan a una segunda vuelta y el que más votos saque sea el que gobierne, como en Francia. Evitaríamos todos los gobiernos contra natura, pactando con partidos que según nuestro presidente no le dejarían dormir, pero visto lo visto está encantado aunque tenga que recurrir al Lexatin.

Espero que si Feijóo gobierna de la misma forma que se han aprobado leyes a golpe de decreto ley las derogue de igual manera. La deuda de España supera el 120% respecto a su PIB. ¿Tenemos capacidad para pagar? ¿A quién debemos esta deuda? El 80% está en manos extranjeras, no en nuestros bancos con lo cual somos meros títeres de nuestros acreedores. Necesitaríamos personas con formación , auténticos tecnócratas que nos ayuden a salir de este atolladero y marquen el camino con rigor y seriedad. La idea de soportar la campaña hasta el 23 de Julio me pone los pelos de punta. Y como dicen los ingleses «take it easy».