Sorpresa para Jessica Bueno: Jota Peleteiro anuncia que se casa sólo 6 meses después de su ruptura

Medio año después de anunciar su ruptura con Jessica Bueno, la mujer con la que compartió más de diez años de su vida y con la que tiene dos hijos, el exfutbolista acaba de confirmar que pasará por el altar para darse el “sí, quiero” con Miriam, la mujer con la que rápidamente pasó página tras su divorcio.

El anuncio del futuro enlace llama la atención no sólo por la premura de los novios, sino porque hace sólo unos meses sufrían una profunda crisis que apuntaba a separación. Por fortuna para ellos, su amor ha llegado a buen puerto y lo harán oficial más pronto que tarde, aunque la fecha y los demás detalles de la boda todavía son un misterio.

Ante este bombazo, resulta inevitable echar la vista a Jessica Bueno y preguntarse cómo se ha tomado que el padre de sus hijos quiera casarse sólo medio año después de su divorcio. La exmodelo no lo pasó del todo bien en los meses posteriores a la ruptura, aunque su corazón ha empezado a sanar gracias a Pablo Marqués, su nueva pareja.

La ruptura de Jessica y Jota no fue ni fácil ni amistosa. Bueno y Peleteiro se han dedicado varios ataques a través de las redes sociales. “Ahora me va a tocar mantener a dos”, dijo el exfutbolista cuando se hicieron públicas unas imágenes de su ex junto a Marqués; mientras que su pareja Miriam escribía: “El lobo siempre es el malo si sólo escuchamos a Caperucita”.

Está claro que Jessica Bueno no será una de las invitadas a la boda, a la que sí acudirán los hijos que tuvo con el futbolista. Según Miriam, Peleteiro es un padre muy implicado y de seguro que querrá compartir con los menores uno de los días más felices de su vida -por segunda vez-.