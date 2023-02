Jessica Bueno: "Me siento contenta, madura y con muchas ganas de vivir"

Nuevo año y nueva vida. Jessica Bueno cura sus heridas emocionales volcadas en el trabajo y sus tres hijos. Tras su ruptura con Jota Peleteiro y firmar el divorcio de su matrimonio con el futbolista el pasado dos de diciembre, la modelo recupera su vida profesional regresando con éxito a las pasarelas. La vimos desfilando en su tierra natal, Sevilla, durante el SIMOF, el evento dedicado a la moda flamenca.

-¿Cómo afronta esta etapa vital?

Con fuerzas, ilusión, ganas de disfrutar de la vida, ya no soy una niña, he cumplido treinta y dos años, me siento contenta, madura y con ganas de vivir plenamente mi día a día. Pensando en mi trabajo, mis hijos, en mi felicidad. Con la ayuda de la gente que me quiere, mi psicóloga y la multitud de mensajes de apoyo que he recibido, -miro hacia adelante con muchas ganas de hacer cosas…

Ha recuperado antiguas emociones sobre la pasarela.

Si, regresar al mundo de la moda, y además en mi tierra, es una motivación muy especial, pero reconozco que antes de desfilar me sentía un poco nerviosa, tenia los pelos de punta. Creo que este año va a ser muy bueno para mi, afronto nuevos proyectos y nuevas ilusiones.

Jessica Bueno en una imagen de archivo Gtres

Entre ellos, la reciente creación, junto a una amiga, de una empresa de organización de eventos: “La inauguramos hace muy poco y ya nos han llamado de varias empresas para que les montemos eventos, estoy muy ilusionada y contenta de poder trabajar en un campo para el que me preparé hace tiempo, estudiando una carrera. Muy pronto se verá lo que somos capaces de hacer. Confío muchísimo en los resultados".

De su exmarido prefiere no hablar, borrón y cuenta nueva. Una relación que se limita a temas que se refieran a los dos hijos que tienen en común. Como recordaran nuestros lectores fue Jota quien, tras conocer a otra mujer, decidió separarse. Ahora ya vive en Bilbao con su novia, Miriam Ruiz, a la que conoció el pasado verano en Ibiza.

Por su parte, a Jessica ni se le pasa por la cabeza, de momento, “abrirme a una nueva relación sentimental”. Como decimos, su familia y sus hijos son sus grandes amores en esta etapa de su existencia.